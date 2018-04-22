به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منابع طبیعی هرمزگان، امید ذاکری بیان داشت: بیابانزایی و بحران ریزگردها که یکی از مخاطرات محیطی مهم در جهان امروز میباشد، این موضوع نیز در سفر اسفندماه رئیس جمهور به استان مورد توجه دولت قرار گرفت و مبلغ ۲۱۲ میلیارد ریال برای تهیه و اجرای طرحهای مقابله با اثرات بیابانزایی در سطح بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ هکتار مورد تصویب قرار گرفت.
وی افزود: بدین منظور مقرر شده است برای سالجاری مبلغ ۹۴، سال آینده به میزان ۵۶ و در سال ۹۹، ۶۲ میلیارد ریال اختصاص یابد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تاکید کرد: برای مقابله با اثرات بیابانزایی اقدامات متنوعی از جمله مالچپاشی، نهالکاری، احداث بادشکن غیرزنده و مدیریت و بهرهبرداری از روانابهای سطحی اجرا خواهد شد.
ذاکری گفت: سطح اراضی بیابانی استان هرمزگان بیش از یک و نیم میلیون هکتار میباشد که از این میزان ۲۸ کانون بحران فرسایش بادی به مساحت ۳۱۸ هزار هکتار که عمدتا در شرق استان قرار دارد در اولویت عملیات اجرائی است.
به گفته وی، تاکنون برای مقابله با اثرات بیابانزایی در استان بیش از۷ هزار هکتار مالچپاشی، بیش از ۲۵هزار هکتار نهالکاری، حدود ۵۰ کیلومتر بادشکن غیرزنده و ۷هزار هکتار هم مدیریت روانابهای سطحی اجرا گردیده است.
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