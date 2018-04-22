به گزارش خبرنگار مهر، دوره ریاست فضل الله باقرزاده در فدراسیون شمشیربازی خردادماه به پایان می رسد. بر همین اساس اسفندماه سال گذشته ثبت نام از کاندیداهای ریاست این فدراسیون انجام شد که طی آن رئیس و نایب رئیس فعلی این فدراسیون برای حضور در انتخابات کاندیدا شدند.

پروسه بررسی صلاحیت فضل الله باقرزاده و انوش جهانی به پایان رسیده و هر دو برای حضور در انتخابات تائید صلاحیت شده اند. بر همین اساس وزارت ورزش برگزاری انتخابات این فدراسیون در اردیبهشت ماه را در برنامه قرار داده است.

طبق پیشنهاد اولیه قرار است انتخابات فدراسیون شمشیربازی ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار شود.

با این اوصاف شمشیربازی اولین فدراسیونی است که انتخابات آن در سال جاری برگزار می شود. پیش از این مسئول امور مجامع فدراسیون‎های ورزشی اعلام کرده بود که انتخابات امسال با تیروکمان آغاز می شود اما از آنجا که هنوز مرحله بررسی صلاحیت ۱۳ کاندیدای این فدراسیون تمام نشده، انتخابات آن بعد از شمشیربازی برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، در مجموع طی سال جاری انتخابات ۱۳ فدراسیون برگزار می شود. به جز شمشیربازی و تیروکمان، برگزاری انتخابات فدراسیون های سوارکاری، بدمینتون، قایقرانی، بولینگ و بیلیارد، اسکواش، انجمن های ورزشی، تنیس (خاکی)، ووشو، ورزش همگانی، کونگ فو، تیروکمان و گلف نیز امسال انجام خواهد شد.