مربی ایرانی تیم امید بزودی معرفی خواهد شد

دبیرکل کمیته ملی المپیک درگفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان مطلب فوق افزود: قراراست فدراسون فوتبال مربی مورد نظر خود را انتخاب و به کمیته ملی المپیک معرفی کند که پس ازتائید نهایی نام این مربی ایرانی اعلام خواهد شد.

وی همچنین درمورد زمان اندک تیم ملی امید تا آغازبازیهای مرحله مقدماتی المپیک چین، تاکید کرد: نمی خواهیم فرصت را از دست بدهیم، به همین خاطر بزودی نام مربی ایرانی تیم ملی امید اعلام خواهد شد.

علی کفاشیان درپایان درمورد سیموئز گفت: این مربی تمایلی برای بازگشت به ایران نداشت وبه همین دلیل تصمیم گرفتیم با مربی ایرانی فعالیت های تیم امید را ادامه دهیم .