خدمات جهادسازندگی در دوران دفاع مقدس نقش آفرین بود

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز یکشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ جهاد سازندگی کنگره ۳۰۰۰ شهید استان که با حضور اله بداشتی مشاور استاندار و مسئول بسیج سازندگی استان و اعضاء برگزار شد اظهار کرد: جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس علاوه بر مشارکت در عمران روستایی یکی از نهادهایی بود که نقش بسزایی در پشتیبانی و نیروهای رزمی داشته است.

وی افزود: جهاد کشاورزی استان قزوین در دوران مقدس ۱۹ شهید، ۴۳ جانباز، ۳۵۰ ایثارگر و ۱۲ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

خمسه تصریح کرد : باید یاد و خاطره شهدای جهاد کشاورزی را در طی ۴۰ ساله گذشته حفظ و برای نسل جوان بازگو کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به برگزاری کنگره ۳۰۰۰ شهید استان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت : اگر آن رشادت ها و جانفشانی ها رزمندگان در دوران دفاع مقدس نبود امروز ایران اسلامی با اقتدار در جوامع بین المللی حضور پیدا نمی کرد.

خمسه؛ چاپ کتاب خوشه سرخ، کلیپ جهادگران سنگر سازان بی سنگر و ساخت المان را از جمله اقدامات جهاد کشاورزی در زنده نگهداشتن یادو خاطره شهدا دانست

وی در ادامه بر لزوم ترویج فرهنگ مدیریت جهادی در حامعه اشاره کرد و یاد آور شد: با تکیه بر فرهنگ مدیریت جهادی می توان د رجهت حل مشکلات حرکت کرد.

مشاور استاندار و رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین نیز در ادامه با گرامی داشت یاد و خاطر شهدای سنگر ساز بی سنگر گفت : بایستی دستاوردهای انقلاب اسلامی و رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام را به جوان انتقال داد.

اله بداشتی افزود :یکیی از افتخارات جهادکشاورزی حضور پر رنگ سنگر سازان دفاع مقدس در عرصه های مختلف کشور بوده است.

وی بر جمع آوری آثار شهدا در جهاد کشاورزی و بر گزاری یادواره شهدا سنگر سازان بی سنگر تاکید کرد.