اعضای کمیسیون داوران کشتی کشور مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این انتخابات ۸۲ درصد از اعضای واجد شرایط که اسامی آنها از سوی هیأت های کشتی استان های سراسر کشور به صورت رسمی اعلام شده بود (۱۴۰ نفر) رأی دادند.



بر این اساس اسامی نفرات منتخب این انتخابات به شرح زیر است:



اعضای اصلی داوران کشتی آزاد و فرنگی:

۱- مهدی آقاولی (تهران) با ۷۶ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

۲- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) با ۷۲ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

۳- محمد رحیم پور (کردستان) با ۶۵ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

۴- مسعود چوبین (همدان) با ۵۵ رأی - (داوران درجه دو و سه بین المللی)

۵- بابک امجدی (تهران) با ۵۴ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

اعضای علی البدل داوران کشتی آزاد و فرنگی:

۱- بهنام شیرمحمدی (تهران) با ۴۶ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

۲- ناصر فروتن (تهران) با ۴۳ رأی - (داوران درجه S۱ و یک بین المللی)

۳- میلاد قلاوند (خوزستان) با ۳۷ رأی - (داوران درجه دو و سه بین المللی)

اعضای اصلی داوران کشتی های سنتی:

۱- مهدی مهراب پور (گیلان) با ۴۴ رأی

۲- مریم ارم آبادی (مازندران) با ۴۳ رأی

اعضای علی البدل داوران کشتی های سنتی:

۱- آمنه سرهنگی (گلستان) ۳۶ رأی

۲- میلاد فرزانه (مرکزی) ۳۰ رأی

ضمنا به دلیل اینکه از هر استان به استثناء تهران فقط یک داور می تواند عضو کمیسیون داوران باشد و به دلیل حضور خانم مریم ارم آبادی از مازندران و میلاد فرزانه از مرکزی در بین اعضای علی البدل، جایگزین علی فیروز پور از مازندران شد.