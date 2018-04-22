توزیع ۲۵ هزار جعبه تخم نوغان در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر داداش پور در این باره اظهار کرد: توزیع ۲۵ هزار جعبه تخم نوغان از امروز (یکشنبه) در میان هشت هزار نوغاندار گیلانی آغاز شد.

وی افزود: این میزان تخم نوغان در ۱۰ پایگاه استان گیلان در شهرهای لنگرود، شلمان، لاهیجان، آستانه اشرفیه، رشت، بندرانزلی، صومعه سرا، طاهرگوراب، فومن و شفت توزیع می شود.

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور خاطرنشان کرد: استان گیلان دارای شش هزار توتستان است که بیش از هشت هزار خانوار گیلانی به پرورش پیله ابریشم مشغول هستند.

به گفته داداش پور بهای هر جعبه تخم نوغان برای پانزدهمین سال متوالی ۷۵ هزار ریال است.