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۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۳۰

جشنواره عکاسی نجوم و آسمان شب برگزار می شود

جشنواره عکاسی نجوم و آسمان شب برگزار می شود

جشنواره عکاسی نجوم و آسمان شب توسط سازمان فضایی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، این سازمان به مناسبت هفته جهانی نجوم جشنواره عکاسی با موضوع نجوم و آسمان شب را برگزار می کند.

این جشنواره در دو بخش «طبیعت آسمان» و «عکاسی تلسکوپی» برگزار می شود و مهلت آثار به آن، ۳۱ شهریورماه امسال اعلام شده است.

آثار ارسالی پس از نمایش در وبسایت سازمان فضایی ایران، توسط داوران و بازدیدکنندگان، از اول تا ۱۲ مهرماه مورد داوری و امتیازدهی قرارمی گیرند و به سه اثر برگزیده از نگاه داوران و سه اثر برگزیده به انتخاب بازدیدکنندگان، جوایزی اهدا خواهد شد.

مراسم تقدیر از برگزیدگان ۱۸ مهرماه ۹۷ همزمان با مراسم اختتامیه هفته جهانی فضا برگزار می شود.

اطلاعات بیشتر در وبسایت سازمان فضایی ایران به آدرس www.isa.ir در دسترس است.

کد مطلب 4277976

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