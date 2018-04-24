ویژه نامه «منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه الکترونیکی «منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان» به کوشش گروه استانهای خبرگزاری مهر با مطالبی متنوع منتشر شد.

بررسی مهمترین فرصت های سرمایه گذاری در حوزه انرژی همچون صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن از مهم ترین مطالب این ویژه نامه را تشکیل می دهد. از جمله می توان به گفتگوی اختصاصی با دکتر رضا نوروز زاده مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران با موضوع انتخاب منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان به عنوان زون پتروشیمی ایران و منطقه و همچنین گفتگوی خواندنی با دکتر کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل «ایمیدرو» در بحث ویژگی های منحصر به فرد و مصوبات دولت برای تسهیل سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان اشاره کرد.

در بخش گفتگو ها پروین فرشچی، معاون دریایی محیط زیست کشور در مورد مجوزهای زیست محیطی این منطقه، فریدون همتی، استاندار هرمزگان به عنوان نماینده عالی دولت در هرمزگان در موضوع حمایت دولت از سرمایه گذاران در منطقه ویژه پارسیان، ناصر شریفی، نماینده مردم هرمزگان در مجلس و مجید وفادار، مدیرکل محیط زیست هرمزگان در این مجله با نکات مهم و مزیت های منطقه وِیژه پارسیان با خبرنگار مهر به گفتگو نشسته اند.

در بخش معرفی پارسیان، ویژگی ها و مزیت های منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان و تمایز این منطقه با مناطق مشابه در ایران و حتی آسیا و اروپا عنوان شده است.

در این مجله همچنین مقاله ای از تمایل چینی ها و اروپایی ها برای سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارسیان را خواهید خواند.

در بخش اخبار هم خبر آغاز عملیات بزرگترین بندرگاه تخصصی پتروشیمی و واردات و صادرات کالا در منطقه ویژه پارسیان توسط دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، امتیاز بازگشایی خط اعتباری برای سرمایه گذاران ایتالیایی را خواهید خواند.

ویژه نامه منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان را از این پیوند دریافت کنید.