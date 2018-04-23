محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف از خداحافظی بهادر مولایی با دنیای قهرمانی وزنه برداری اظهار داشت: این وزنه بردار جوان که یکی از شاگردان من هم بود می توانست به یکی از قهرمانان بزرگ دسته فوق سنگین بدل شود اما گرفتار خصومت های شخصی رئیس فدراسیون با برخی از اهالی وزنه برداری مازندران شد و در نهایت در اوج جوانی و انگیزه از عرصه قهرمانی خدا حافظی کرد.

وی تصریح کرد: مولایی در رکوردگیری قبل از المپیک ۲۰۱۶ ریو جایی برای شک و تردید نداشت و می بایست در ترکیب تیم ملی به المپیک اعزام می شد اما بنا به همان دلیلی که گفتم از تیم ملی خط خورد. شاید اگر آن اتفاقات در روند انتخابات رئیس هیات وزنه برداری استان مازندران نیافتاده بود، مولایی هنوز وزنه می زد و حسین توکلی هم همچنان مربی تیم ملی بود.

مربی پیشین تیم ملی افزود: متاسفانه علی مرادی با توجه به برخی اتفاقات در روند انتخابات هیات وزنه برداری مازندران با خصومت های شخصی در عرصه مدیریت عمل کرد که حالا ما شاهد همان رفتارها هستیم.

نوری به اتفاقات عجیبی که در المپیک ریو، گریبانگیر بهداد سلیمی شد هم اشاره کرد و گفت: به نظر من اگر بهادر مولایی از ترکیب تیم ملی خط نخورده بود می توانست در کنار بهداد سلیمی در المپیک تیم ایران را به دستاوردهای خوبی برساند. وزنه زدن این دو قهرمان در کنار مدعی گرجستانی می توانست از اتفاقاتی که گریبانگیر بهداد سلیمی شد جلوگیری کند و آن حوادث را رقم نزند.

وی در پایان به آینده بهادر مولایی در عرصه مربیگری پرداخت و افزود: مولایی هنوز برای این مسئولیت جوان و کم تجربه است. او اگر داعیه مربیگری دارد باید در دوره های مختلف شرکت کند و در کنار مربیان بزرگ به کسب تجربه بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، اواسط سال ۹۵ بود که بهادر مولایی، وزنه بردار سنگین وزن اردوی تیم ملی با یکی از بدترین اتفاقات زندگی روبرو شد. وی که بعد از خط خوردن از لیست مسافران المپیک، ناراحت و گله‌مند بود در راه بازگشت به زادگاهش دچار تصادف شدید رانندگی شد. تصادفی که مسیر زندگی اش را تغییر داد و سرانجام به خداحافظی او از دنیای قهرمانی انجامید.