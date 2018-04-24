آوارگان میانماری وضعیت نامساعد رفاهی و آموزشی دارند

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل_ محمدرضا آقاپور: مسئله میانمار و آوارگان مسلمان که از منطقه روهینگیا اخراج شده اند، یکی از موضوعات دردناک در حوزه بین الملل است.

میانمار کشوری است که در جنوب شرق اسیا قرار دارد و حدود شصت میلیون جمعیت را هم در خود جای داده است. نام قدیمی این کشور برمه بوده که اکنون به میانمار تغییر نام داده است.

در این کشور حدود چهار درصد مسلمان زندگی می کنند و حدود ۹۰ درصد بودایی هستند. علیرغم قدمت حضور مسلمانان در این کشور، متاسفانه شاهد هستیم که سیاست تصفیه نژادی تحت نام اختلافات و تندرویهای متعصبانه ی بودائیها چند سالی است که در جریان است و جمعیت زیادی از این مسلمانان را آواره ی کشورهای اطراف بخصوص بنگلادش کرده است.

آوارگانی که دردهای آنان کمتر در رسانه ها دیده شده است. حوادث منطقه و سکوت برخی سیاست مداران نیز باعث شده است که عملا امروز افکار عمومی، از رنج مسلمانان و آوارگان این منطقه آگاهی نداشته باشند.

در همین راستا نشستی با عنوان بررسی وضعیت آوارگان میانماری در کمپ بنگلادش با حضور «علی مهردادنیا» عکاس و مستند ساز، با همکاری مرکزفرهنگی‌تمدن جهانی اسلام و خبرگزاری مهر در محل این خبرگزاری برگزار شد.

«علی مهردادنیا» عکاس و مستند ساز، که به کمپ آوارگان میانماری نیز سفر کرده در خصوص وضعیت مسلمانان روهینگیا گفت: کمپ آوارگان روهینگیا در جنوب شرقی بنگلادش قرار دارد. ۸۰۰ هزار نفر در کمپ آوارگان میانماری حضور دارند و این کمپ بزرگترین کمپ آوارگان در دنیا محسوب می شود.

وی افزود: مشکلات در این کمپ بسیار است. از جمله می توان به بدون شناسنامه بودن افراد حاضر در این کمپ و بلد نبودن زبان، اشاره کرد. و آموزش و بهداشت، در حد بسیار ضعیفی قرار دارد. امکانات رفاهی از جمله برق و گاز و ... در این منطقه وجود ندارد. خانه ها با حصیر ساخته شده اند. علیرغم این مسائل جمعیت خانواده ها در آنجا زیاد است.

وی افزود: سازمان ملل در این منطقه، به آوارگان جیره غذایی می دهد و برخی کشورها از جمله مالزی اقدام به ساخت بیمارستان و برخی کمک های دیگر کرده اند. ترکیه و قطر نیز اقداماتی را در این منطقه انجام داده اند. کشورهای غربی نیز در برخی اقدامات رفاهی از جمله ایجاد سرویس بهداشتی و تامین آب وارد شده اند.

مهردادنیا در ادامه با اشاره به امکان استفاده از فرصت ها در کمپ آوارگان میانماری گفت: ما می توانیم، برنامه ای طراحی کنیم تا اوقات فراغت کودکان میانماری را پر کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: چون افراد در آنجا بیکار هستند، امکان دارد که میزان جرم و جنایت نیز در این منطقه بالا برود. به عنوان مثال می توانیم، اسباب بازی هایی را با پرچم ایران به این کودکان بدهیم و برایشان خاطره سازی شود.