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۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۴۹

هفته بیست و نهم لیگ برتر؛

تساوی پرسپولیس و ذوب آهن در نیمه نخست

تساوی پرسپولیس و ذوب آهن در نیمه نخست

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن در نیمه نخست به نتیجه تساوی رسیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته بیست و نهم لیگ برتر و از ساعت 18، تیم پرسپولیس در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب آهن رفت که نیمه نخست این بازی گلی در بر نداشت و مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.

در این نیمه، ذوب آهن بازی هجومی را در دستور کار قرار داشت و حتی می توانست توسط کی روش استنلی مهاجم برزیلی خود به گل برسد ولی علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس مانع باز شدن دروازه سرخپوشان شد.

پرسپولیس هم روی حرکات سیامک نعمتی و علی علیپور در چند صحنه دروازه ذوب آهن را تهدید کرد که این موقعیت ها هم راه به جایی نبرد.

کد مطلب 4278104

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