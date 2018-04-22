به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر یکشنبه در نشست با مدیرکل امور عشایر استان بوشهر اظهار داشت: در سال گذشته قریب به ۱۰ میلیارد ریال برای امور عشایر شهرستان در کمیته برنامه‌ریزی مصوب شد که تاکنون ۴۰ درصد این اعتبارات تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: این اعتبارات برای آبرسانی سیار، مرمت و نگهداری راه‌ها، برگزاری کلاس آموزشی، تعمیر و تجهیز اداره، تکمیل و مرمت آب انبار هزینه می شود.

نادری ادامه داد: در سال جاری نیز تلاش داریم با تزریق به موقع اعتبارات زیرساخت‌های عشایر شهرستان تقویت شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی عشایر ورود و خروج کوچ است، بیان کرد: با توجه به شرایط تغییرات آب وهوایی و تغییر کوچ عشایر در حال حاضر تاریخ ورود و خروج کوچ به عنوان یکی از مشکلات اصلی عشایر به شمار می رود که انتظار داریم هر چه زودتر این مشکل حل شود.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه سهم عشایر از محل ارزش افزوده در همان شهرستان هزینه شود، خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات عشایر انتظار داریم از محل اعتبارات ملی نیز اعتباراتی به شهرستان تزریق شود.