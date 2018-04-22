کارگروهی برای کم آبی تشکیل دادیم/دولت برای ارز پیش قدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی، رئیس جمهور در پایان نشست قوای سه گانه گفت: در این جلسه، همه مشکلات مورد نیاز و مطالبات مردم مورد بحث قرار گرفت. بسیار مهم بود که همه همفکر و هم نظر بودیم.

وی افزود: درباره مساله کم آبی، مسائل منطقه ای و برجام که ممکن است بدعهدی هایی صورت بگیرد، باید برای همه اینها برنامه هایی داشته باشیم.

رئیس جمهور گفت: دولت برنامه خود را ارائه کرد. برای کم آبی کارگروهی را تشکیل دادیم و به طور مرتب از اقدامات خود اطلاع رسانی خواهد کرد.

وی افزود: دولت تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است و در مساله ارز پیش قدم شد. برای این مساله برنامه ریزی کردیم. برای تامین نیاز ارزی مردم، دولت ارز لازم را در اختیار دارد و در اختیار مردم قرار خواهد داد.

روحانی اظهار داشت: چون شرایط بازار ارز جدید است در نتیجه در بعضی امور نیاز به آئین نامه هایی است که به طور منظم جلسات تشکیل می‌شود و آئین نامه ها ابلاغ می‌شود. مردم در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

وی گفت: امسال سالی است که دولت در زمینه اشتغال قدم های بهتری برخواهد داشت. سال گذشته اشتغال خالص ما 790 هزار شغل بود. امسال انشاالله شرایط بهتری خواهیم داشت.

روحانی گفت: تلاش می کنیم امسال در زمینه مسکن سرمایه گذاری خوبی انجام شود از طریق طرح بازآفرینی شهرها که این امر در زمینه اشتغال هم بسیار آثار خوبی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه محیط زیست قدم های خوبی برداشته است گفت: مردم شاهد آثار آن خواهند بود که یکی از آثار آن نوسازی خودروهای فرسوده است که با سرعت بیشتری امسال و سال های آینده انجام خواهد گرفت تا بتوانیم شرایط حمل و نقل را به شرایط مطلوبی تغییر دهیم و با نوسازی که انجام می دهیم شرایط بهتری در نوسازی داشته باشیم.

روحانی با بیان اینکه تصمیم مجلس در زمینه ریزگردها را اجرایی خواهیم کرد افزود: انشاالله در سال جاری در زمینه محیط زیست وضعیت بهتری خواهیم داشت.

رئیس جمهور افزود: در همه زمینه ها اگر بخواهیم موفق شویم راهش همفکری و هماهنگی بین قوای سه گانه است. یکی از نکاتی که امروز هر سه قوه بر آن تاکید داشتند مسئله امنیت سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذاری و رفع موانع بود. این تصمیم قاطع دولت، مجلس و قوه قضائیه است که موانع تولید و سرمایه گذاری را رفع کنیم.