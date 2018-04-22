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۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۵۲

فرمانده انتظامی شهرستان اهر خبر داد:

کشف ۴۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در شهرستان اهر

کشف ۴۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در شهرستان اهر

اهر- فرمانده انتظامی شهرستان اهر از کشف تعداد ۴۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در مارک‌های مختلف در این خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یونس منفرد شامگاه امروز یک شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران از کشف مقادیری جنس قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و فروش سیگار قاچاق توسط افرادی در اهر، پیگیری موضوع را در دست کار ماموران قرار دادیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اهر افزود: با اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی متهمان را شناسایی و با هماهنگی‌های قضایی در بازرسی از محل، تعداد ۴۷ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار قاچاق در مارک‌های مختلف، کشف کردند که بنا به اعلام کارشناسان امر؛ کالاهای مکشوفه، ۱۰۰ میلیون ریال ارزش دارد.

وی همچنین بیان داشت: دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به دستگاه قضایی معرفی شدند.

این مقام انتظامی همچنین در ادامه اظهارات خود از کشف ۸۰۰ گرم مواد مخدر نیز خبر داده و تصریح کرد: ماموران کلانتری ۱۱ اهر با انجام یک‌سری تحقیقات فنی و پلیسی موفق به شناسایی متهمی شدند که اخباری از توزیع و فروش مواد مخدر توسط او بدست آورده بودند.

سرهنگ منفرد با بیان زوایای این کشف، ادامه داد: با هماهنگی قضایی، پلیس وارد عملیات شد و پس از کشف ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 4278208

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