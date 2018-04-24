خبرگزاری مهر- گروه استانها: کوله بری در مرزهای استان کردستان و سایر استانهای غرب کشور به یک معضل جدی تبدیلشده است و علیرغم تمامی وعدههای مسئولان استانی و کشوری تا این لحظه طرحی برای ساماندهی و مدیریت این معضل ارائه نشده است.
وضعیت نابسامان در مرزهای استان کردستان سالهای سال است که ادامه دارد و هرچند تاکنون چندین طرح متعدد برای مدیریت و ساماندهی این وضعیت ارائهشده است ولی در عمل تاکنون موفقیتی نداشته و افراد ساکن در مرزهای کردستان همچنان متضرر میشوند.
در آخرین اقدام دولت در راستای ساماندهی وضعیت مبادلات مرزی در کشور بهویژه استان کردستان، طرحی با عنوان «ساماندهی مبادلات مرزی» در کشور به تصویب رسانده و وزارت کشور بهعنوان متولی این کار، بهصورت نمادین طرح را در مرز سیرانبند بانه آغاز کرد.
اجرایی کردن این طرح با انتقاد جدی بازاریان شهرستانهای مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مواجه شد و این اعتراضها باعث شد تا مسئولان هر بار وعدهای تازه را برای مدیریت این موضوع اعلام کنند.
در راستای تصویب و اجرای طرح ساماندهی مبادلات مرزی، بازاریان بانه اقدام به واردکردن کالاهای خارجی از طریق مرز کردند، اما به گفته بازاریان فقط عدهای از آنان توانستهاند کالاهای خود را وارد کشور کنند و شمار زیادی از کالاهای خریداریشده پشت مرزهای کشور اجازه ورود پیدا نکردند.
افزایش نرخ گمرک باعث اعتراض مرزنشینان شده است
بازاریان شهرستانهای مرزی استان کردستان میگویند: با اجرای این طرح، نرخ گمرک کالاهای خارجی افزایشیافته و خریدوفروش آن مقرونبهصرفه نیست و به همین دلیل آنها خواستار کاهش نرخ گمرک اعلامشده از سوی مسئولان و متولیان هستند.
یکی از کارشناسان و فعالان بازار در شهرستان بانه در خصوص وضعیت فعالیتهای مرزی در این شهرستان، گفت: متأسفانه مرزهای استان کردستان با اقدامات غیر کارشناسی و تصمیماتی خلاف طرح بومیسازی، مسدود شده و اوضاع نابسامانی را برای مردم منطقه به وجود آورده است.
عزیز عباس زاده ضمن تأکید بر لزوم تصمیمگیری در خصوص ساماندهی وضعیت مرزهای استان کردستان، افزود: اصل قابلتوجه این است که باید زیرساختهایی برای ساماندهی مبادلات مرزی فراهم و بعد اقدام به تصویب طرح میشد.
وی عنوان کرد: مردم شهرستان بانه همچنان چشمانتظار و امیدوار به بازگشایی مرزها برای امرارمعاش خود هستند که این مهم عنایت بیشتر مسئولان را میطلبد.
در همین حال استاندار کردستان وعده داد که طی روزهای آینده خبرهای خوبی برای مردم این استان بهویژه مرزنشینان دارد و قرار است که اقدامات بهتری در این خصوص اجرایی و عملیاتی شود.
وعده استاندار کردستان برای پیگیری موضوع مرز از طریق مسئولان کشوری
بهمن مرادنیا به رایزنی و گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات مرز اشاره کرد و گفت: در چند روز اخیر دیدارهای خوب و مثمر ثمری جهت رفع موانع موجود و حل معضلات مرزی انجام شده است که انشاءالله بهزودی به سمع و نظر مردم عزیز کردستان خواهد رسید.
وی گفت: معیشت بسیاری از مرزنشینان استان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به مراودات مرزی بستگی دارد و همه مسئولین ارشد استان این موضوع را بهخوبی درک کرده و همه یکدل و یکصدا درصدد حل مشکل هستیم.
مرادنیا خطاب به مردم تلاشگر و همیشه همراه شهرستانهای مرزی استان، گفت: انتظار داریم مردم عزیز ضمن درک روند حل موضوع و توجه به اینکه شاید پیگیریهای نمایندگان دولت کمی زمانبر باشد، سعهصدر داشته و از حرکتهای احساسی که امکان دارد مورد سوءاستفاده عوامل منحرف قرارگرفته و به زیان مردم باشد، خودداری کنند تا انشاءالله مسئولین بهجای تمرکز بر داخل استان، توان خود را بر حل موضوع در مرکز متمرکز کنند.
وی گفت: اساساً دولت مخالف کولبری و کسر شأن مردم کردستان است و میخواهد مراودات مرزی را به نحوی ساماندهی کند که مردم کردستان بهعنوان بازرگانان و پیلهوران قانونی و مورداحترام شناخته شوند نه کولبر.
وزیر کشور: به دنبال ساماندهی فعالیت کوله بری در استانهای مرزی هستیم
مشکلات کولبران در جلسه آخرین وضعیت بازارچههای مرزی کشور هم بررسی شد، جلسهای که طی هفته جاری به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این وزارتخانه برگزار شد.
رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات پیشآمده برای فعالیت کوله بران تصریح کرد: دولت با طرح جدیدی که اخیراً به تصویب رسانده به دنبال ساماندهی فعالیت کوله بری در استانهای مرزی است.
وی در ادامه افزود: باید بر اساس برنامهریزی دقیق تعداد کوله بران واقعی که در استانهای موردنظر فعالیت دارند شناسایی شوند تا بر این اساس بتوان نسبت به حل مشکلات آنها اقدام کرد.
وزیر کشور از معاون امنیتی انتظامی این وزارتخانه خواست در جلسه مشترک با استانداران مرزی و دستگاههای مسئول ظرف یک هفته آینده موانع پیش روی فعالیت کوله بران در استانهای موردنظر را بررسی و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کنند.
در این جلسه استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، کردستان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان توسعه تجارت، جانشین فرماندهی ناجا، فرمانده مرزبانی ناجا و فرمانده نیرو زمینی سپاه و نمایندگانی از گمرک و وزارت اطلاعات حضور داشتند.
برخی از مواد آییننامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی موردبازنگری قرار گرفتگفتنی است؛ در این جلسه برخی از مواد آییننامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچههای غیررسمی موقت مرزی موردبازنگری قرار گرفت.
همزمان با این تحولات هفته قبل شهرستانهای بانه و مریوان در استان کردستان میزبان سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی در شورای عالی امنیت ملی بودند که مردم ضمن حضور در جلسات، گلایههای خود را به گوش وی رساندند.
در جلسه و دیدار سعید جلیلی با مردم شهرستان بانه، شماری از بازاریان به وضعیت ساماندهی مرزها و بیتدبیریهای بعضی از مسئولان انتقاد کرده و خواستار توجه به نیازهای جدی مردم در شهرستانهای بانه و مریوان شدند.
نامه نمایندگان مجلس به رئیسجمهور در خصوص وضعیت مرزها
در همین حال روز گذشته شماری از نمایندگان شهرستانهای مرزی استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در نامهای به رئیسجمهور خواستار رسیدگی به وضعیت مرزنشینان شدند.
در این نامه نمایندگان مردم شهرستانهای مرزنشین کشور خطاب به رئیسجمهور آوردهاند که با توجه به رشادتهای مردم مرزنشین لازم است که هر چه سریعتر وضعیت مردم ساکن در مرزها مورد رسیدگی قرار گیرد.
در این نامه همچنین آمده است که باید در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات به وجود آمده برای مردم ساکن در مرزهای کشور مورد رسیدگی قرارگرفته و مرزها برای مبادلات قانونی مردم بازگشایی شود.
درحالیکه با گذشت زمان مسئولان از طرحها و برنامههای خود برای ساماندهی مبادلات مرزی خبر میدهند که همچنان هیچ خبری از اقدام عملی در این حوزه نیست و اعتراض کسبه و بازاریان نیز همچنان ادامه دارد.
بدون شک مدیریت مناسب و بهموقع این وضعیت و تلاش برای تأمین معیشت مرزنشینان باید در اولویت تصمیم سازی و تصمیمگیری متولیان قرار گیرد و از این ظرفیت در راستای کمک به مردم بهرهبرداری شود.
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