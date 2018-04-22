نیاز به ۸۳۰ تخت بیمارستانی در رفسنجان و انار در افق ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلیندیمی عصر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته سلامت اظهار داشت: شعار امسال هفته سلامت «سلامت برای همه و در همه جا» است، مردم در همه جای دنیا باید دسترسی به خدمات سلامت را داشته باشند و وظیفه دولتها است که حداکثر خدمات پایه سلامت را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه در کشور ما خدمات پایه سلامت تقریبا پیشرفته و به شکل رایگان ارائه میشود، افزود: سطوح بعدی خدمت یعنی سطوح دو و سه و خدمات درمانی هم بخش عمده آن در محدوده دانشگاه و استان در حال انجام است و نیاز است این خدمات در سطوح بالاتری انجام شود.
وی عنوان کرد: یکی از اصلیترین ایدهها در طرح تحول نظام سلامت گسترش عدالت در دسترسی مردم به خدمات سلامت و دیگری کاهش پرداختی از جیب مردم بود که حتما بخشهایی از این دو هدف اصلی برآورده شده است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان سلامت را امری بینبخشی دانست و تأکید کرد: همه کسانی که مسئولیت دارند باید بیایند و همکاری کنند چرا که بخش کوچک تأمین سلامت مردم در اختیار یک وزارتخانه یا یک ارگان است، بخش عمدهای از به کار بستن دستورات و روشهای افزایش سلامتی، به مردم برمیگردد.
اسماعیلی ندیمی ادامه داد: هرچه بتوانیم اطلاعات مفیدتری به مردم ارائه دهیم این انتقال اطلاعات وضعیت عمومی اطلاعات عمومی سلامت مردم را بالا میبرد.
وی در ادامه از افزایش به طور متوسط ۲۳ سال عمر جامعه ایرانی سخن گفت و افزود: از سال ۵۷ به این طرف به طور مداوم طول عمر مردم ایران افزایش پیدا کرده و متوسط طول عمر از ۵۲ سال به ۷۵ سال رسیده و اگر به بالاترین متوسطهای طول عمر در دنیا مانند ژاپن نگاه کنیم به اختلاف هفت، هشت ساله میرسیم.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان تصریح کرد: مردم در افزایش سلامت نقش کلیدی دارند به نحوی که مردم باید متعهدانه و با فکر کافی در افزایش طول عمر و سطح سلامت خود کمک کنند و آنچه در سلامت مردم مؤثر است الان در خدمات درمانی و بیمارستانها نیست بلکه عمده افزایش طول عمر مردم ناشی از اقدامات سطوح پایه سلامت است.
اسماعیلی ندیمی ادامه داد: هرچه سن و امید به زندگی مردم افزایش پیدا میکند هنجارهای زندگی مردم تغییر میکند مردم ما چاقتر شدهاند و غذاهای پرچرب میخورند و زندگیها کمتحرک تر شده است.
وی در عین حال اظهار کرد: علیرغم اینکه توانستیم افزایش امید به زندگی داشته باشیم از این طرف ممکن است همراه با افزایش طول عمر ناتوانی هم افزایش یابد، انسانی که چاق است و دیابت دارد و یا فشار خون بالا دارد به انواع بیمایها مبتلا میشود.
وی تغییر در رفتار تغذیه ای مردم را ضروری دانست و یادآور شد: اغلب مردم غذاهای غیرسالم میخورند به ویژه نسل جدید در معرض خطری بیشتری هستند چون بیشتر از فستفودها استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: بدترین حوادث ترافیکی مربوط به موتورسیکلت سواران است و خانواده باید رعایت کنند و وسیله نقلیهای که خطرناک است در اختیار فرزندان خود قرار ندهند. در مسائل بهداشتی نیز همین گونه است وقتی که به عوامل خطر بی توجه باشیم باید در درمان هزینه زیادی را بدهیم.
اسماعیلیندیمی عنوان کرد: سرطانها که بعد از بیماریهای قلبی و عروقی دومین علت مرگ و میر به شمار می روند بخش عمده ای از آن به این برمی گردد که افراد چه رژیم غذایی را انتخاب کنند و از مواد غذایی سرطانزا خودداری و پرهیز کنند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان در بخش دیگری از سخنانش از کلنگ زنی بیمارستان خصوصی در رفسنجان در روز دوشنبه خبر داد و گفت: یک بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی به نام ابنسینا توسط یک گروه از سرمایهداران رفسنجانی همراه با پزشکان که سرمایهگذاری کردند فردا کلنگزنی میشود که در اختیار بخش خصوصی است.
اسماعیلی ندیمی ادامه داد: بیش از یک و نیم سال دنبال مجوزهای اولیه بودیم و چندینبار محل زمین آن جابه جا شد، زمینی در جوار پیست موتورسواری و شهربازی واقع است که این بیمارستان در آن احداث میشود.
وی در خصوص روند احداث بیمارستان چشم پزشکی نیز گفت: بیمارستان چشمپزشکی موقوفه علیاکبر شفیعیپور که املاک و باغ پسته اختصاصا برای چشمپزشکی وقف کرده و هیئتی از متوکلان هلالاحمر دارد که سال گذشته نقشههای این بیمارستان در چهار هزار متر مربع در سه طبقه اورژانس، آزمایشگاه چشمپزشکی، بخشهای بیمارستان و اتاق عمل ایجاد شود که قرار بود کار با مشارکت علومپزشکی و هلالاحمر انجام شود یکسری تغییر و تحولاتی در هلال احمر رخ داده و این کار متوقف شده و در هفته گذشته به هلال احمر تذکر دادیم و تا پایان اردیبهشت به آنها زمان دادیم که اگر پای کار نیایند اورژانس بیمارستان را احداث می کنیم.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان در خصوص اینکه آیا علت دقیق مرگ مادر باردار که در سال گذشته رخ داد مشخص شده است، اظهار داشت: در مورد مرگ خانم قلیزاده آخرین گزارش پزشکی قانونی را به خانوادهاش اعلام کردیم که مرگ وی ناشی از آمبولی مایع آمینیوتیک بود و علت تأخیر در اعلام این خبر اقدامات و بررسیهایی است که از سوی پزشکی قانونی بوده است.
اسماعیلی ندیمی عنوان کرد: سه برابر جمعیت یک منطقه در طول سال به ما مراجعه میکنند که درصد نارضایتی با توجه به این رقم البته وجود دارد و حتما اشکال در سیستم ما وجود دارد اما همواره در جلب رضایت مردم تلاش فراوان داریم.
وی اضافه کرد: متأسفانه اولین باراندازی که از مهاجران غیرمجاز وارد استان میشود وارد بم شده و وارد رفسنجان میشود و تمام حوادث ترافیکی نقل و انتقال بر عهده ماست، در طول سال دانشگاههای علومپزشکی رفسنجان، کرمان و بندرعباس بیش از ۲.۵ میلیارد تومان در بخش درمان هزینه کنیم تا خدمات به این اتباع ارائه شود.
رئیس دانشگاه علومپزشکی رفسنجان همچنین اظهار کرد: سال گذشته ۴۹ درصد زایمان طبیعی و ۵۱ درصد زایمان سزارین داشتیم و پیشبینی این است سالانه یک تا یک و نیم درصد آمار زایمان طبیعی را بالا ببریم.
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