به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان به ریاست مهندس رضا آریایی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری روز یکشنبه در محل سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی با حضور همه اعضاء به منظور بازنگری طرح جامع شهر کوهدشت برگزار شد.

پس از ارائه گزارش توسط مهندس مشاور پروژه، روند تهیه مطالعات طرح جامع شهر کوهدشت توسط مشاور برای حاضرین مطرح و مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

در این جلسه ضمن تایید وضع موجود در مطالعات طرح جامع بازنگری شهر کوهدشت، مقرر شد به منظور به هنگام سازی طرح، پایه مطالعات جمعیت سال ۱۳۹۵ شهرستان کوهدشت باشد و نرخ رشد جمعیت مجددا در کمیته ای تخصصی و با حضور کارشناسان دستگاه های اجرایی ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرارگیرد و بعد از برگزاری جلسه هماهنگی با حضور اعضای شورای اسلامی شهرکوهدشت، طرح پیشنهادی مشاور در کارگروه بعدی مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد.