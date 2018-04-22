احیای پیشرفته برنامه هسته ای گزینه جدی درصورت خروج آمریکااز برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که جدیترین گزینه در صورت خروج احتمالی آمریکا از برجام، از سرگیری پیشرفته‌تر برنامه هسته‌ای است.

محمدجواد ظریف در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المانیتور در پاسخ به سؤالی درباره واکنش احتمالی ایران به خروج احتمالی دولت آمریکا از توافق هسته‌ای، گفت: دولت ترامپ هیچ وقت در برجام نبوده است. آنها در ۱۵ ماه گذشته سعی کردند مطمئن شوند که ایران از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نشود، بنابراین هر کاری که آنها طی سه هفته آتی می‌کنند تفاوتی با گذشته نخواهد داشت. به‌واسطه سیاستهایی که آنها طی ۱۵ ماه گذشته پیگیری کرده‌اند، تأثیرات اقتصادی بر ایران را کاهش داده‌اند، بنابراین این به ما توجیه لازم برای تصمیم‌گیری بر اساس منافع ملی‌ را خواهد داد، مبنی بر اینکه در توافق بمانیم یا نمانیم.

ظریف افزود: اگر ما تصمیم به خروج از برجام بگیریم، این موضوع توسط برجام و در نگاه جامعه بین المللی کاملاً قابل توجیه خواهد بود. این موضوع همچنان آمریکا را به‌عنوان طرفی غیرقابل اعتماد ــ نه‌تنها غیرقابل پیش‌بینی، بلکه غیرقابل اعتماد ــ منزوی خواهد کرد. جامعه بین المللی متوجه خواهد شد که ایران نمی‌تواند یکجانبه و بدون طرف مقابل به اجرای توافق ادامه دهد، بنابراین من بر این باورم که این موضوع حتی از تبعات اقتصادی منفی علیه ایران خواهد کاست.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: به‌موازات این، به دلیل آنچه که ما در برجام توانسته‌ایم در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهیم، می‌توانیم برنامه هسته‌ای را به‌ نحو پیشرفته‌تری از سر بگیریم، که همچنان برای مقاصد صلح‌آمیز، اما پیشرفته‌تر باشد. بنابراین، این یکی از گزینه‌های پیشِ‌ روی ایران و احتمالاً جدیترین آنهاست.

ظریف در پاسخ به سؤالی در خصوص تلاش سران آلمان و فرانسه برای افزایش فشار علیه ایران در زمینه موشکی و منطقه‌ای، و متقاعد کردن آمریکا به‌منظور باقی ماندن در برجام، گفت: من فکر می‌کنم که این یک سیاست اشتباه است. آنها باید از فرصت دیدار با ترامپ در راستای تشویق وی به پایبندی به تعهدات آمریکا در برجام استفاده کنند، نه اینکه سعی کنند او را راضی کنند، چون به‌واسطه تلاش برای راضی کردن وی، ترامپ گامهای بیشتری را در مسیر اشتباه خواهد برداشت. من بر این باورم که اگر آنها منافع خود و منافع اروپا را در سر دارند، باید از این امکان برای تشویق وی، نه‌فقط برای ماندن در توافق بلکه برای اجرای سهم خود از برجام با حسن نیت، تشویق کنند.

حل و فصل سیاسی بهترین راه برای پایان دادن به بحران سوریه

وی در مورد سوریه و احتمال تشکیل یک نیروی عربی در این کشور با بیان اینکه لازم است همگی از ذهنیت استراتژی نظامی در سوریه فاصله گرفته و به راه حل سیاسی توجه کنند، افزود: من فکر می کنم این افراد هرگز توهم برداشتن دولت بشار اسد به وسیله اقدامات نظامی را از خود دور نکرده اند و حرف های اخیر آنها حاکی از ادامه همین توهم است

ظریف با اعلام اینکه هر چه بیشتر بر این طرز تفکر پافشاری کنند در سوریه شکست ها و خسارت های بیشتری خواهند داشت، افزود: آنها می توانستند پیشنهادی که پنج سال پیش و زمانی که دولت سوریه تنها ۳۵ـ درصد از خاک کشورش را تحت کنترل داشت از سوی ما ارائه شد را بپذیرند و توهم برد نظامی را کنار گذاشته و برای رسیدن به راه حل سیاسی مذاکره کنند اما آنها تصمیم گرفتند که به آرزوی پیروزی نظامی فکر کنند و حالا دولت سوریه هفتاد درصد خاک کشور را در اختیار دارد

وزیر امور خارجه گفت: ما همچنان باور داریم که همان نتیجه سیاسی بهترین نتیجه است و همگی باید از فکر جنگ دست برداشته و به فکر راه حل سیاسی برای پایان دادن به این خونریزی و کابوس در سوریه باشند.

تسلیحات زیبای آمریکا مردم یمن را به زانو در نیاورد

وزیر امور خارجه ایران در خصوص تحولات یمن ضمن اعلام این مطلب که سعودی ها رویارویی نظامی را بر مذاکره ترجیح داده اند، گفت: متاسفانه می بینیم که با وجود تسلیحات زیبایی که آنها از آمریکا خریداری کرده اند موفق نشده اند جنگ را متوقف کنند و با توجه به عدم توازن فاحش نظامی بین آنها و یمنی ها آنها نتوانسته اند مردم را به زانو دربیاورند.

ظریف با تاکید بر حل و فصل سیاسی بحران یمن، تصریح کرد: من فکر نمی کنم آنها هرگز بتوانند این کار را بکنند به همین دلیل هرچه سریعتر متوجه شوند که راه حل سیاسی در یمن ضرورت دارد.