به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری بوشهر، بیست و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر منطقه ای با عنوان ( خلیج فارس) برگزار می شود. در این جشنواره ۱۰ نمایشنامه در سالن‌های استاد صغیری، استاد امیری و سالن لطفی از سوم تا هفتم اردیبهشت از ساعت ۱۶ الی ۲۰:۳۰ به روی صحنه خواهد رفت.

همچنین کارگاه های تئاتر با عناوین« هدف بازیگری» توسط محمودرضا رحیمی، «فضا در طراحی صحنه » توسط سینا ییلاق بیگی، « تنفس در بازی» توسط اصغر همت و « کارگردانی پیش از شروع تمرین» توسط محمد عاقبتی دایر خواهد بود.

در بیست و یکمین جشنواره تئاتر منطقه ای، نمایشنامه های « ناتان و تبلیت» به نویسندگی پری برمنج و به کارگردانی هادی محرابی از دانشگاه دامغان، «فراخوان بازیگری» نویسنده و کارگردان رضا ذهبی از دانشگاه هنر شیراز، «غشمار» به نویسندگی و کارگردانی ابوالقاسم یزدانی از دانشگاه نبی اکرم تبریز، «چشمش به دشت باز »به نویسندگی و کارگردانی سعید رسولی از دانشگاه دامغان، «آنشرلی با موهای قرمز» به نویسندگی فراز مهریان دهکردی و به کارگردانی امیر بهاور اکبرپور از دانشگاه شهرکرد، «سفارش برای اشتراک ۱۳۸» به نویسندگی آرمین ترابی و به کارگردانی ایمان رمضانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان، «سنگی بر گورم» برگرفته از یرما اثر لورکا به کارگردانی زیبا دریاسفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر دیر،« دلقکهای غمگین» به نویسندگی علی حاتمی نژاد و به کارگردانی مانلی حسین پور از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، «پرسه های موازی» به نویسندگی پیام لاریان و به کارگردانی محمد خالدی از دانشگاه خلیج فارس بوشهر، «مردی که مار شد» به نویسندگی رسول بانگین و به کارگردانی مجید درویش نژاد از دانشگاه پیام نور ارومیه به روی صحنه خواهند رفت.