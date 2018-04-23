تجزیه ترکیه در سومین مرحله از طرح آمریکا قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه فرامنطقه ای «رای الیوم» در مطلبی آورده است: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنان روز جمعه خود هشدار داد که ایالات متحده آمریکا با حمایت از گروه های مسلح کرد در شمال سوریه امنیت ملی ترکیه را تهدید می کند. وی همچنین از تلاش هایی برای اجرای طرحی که هدف از آن تغییر مرزهای منطقه بوده و از عراق و سوریه آغاز شده است و بار سنگینی را بر دوش ترکیه قرار خواهد داد، خبر داد.

این رسانه می افزاید: چیز جدیدی در این هشدارهای رئیس جمهور ترکیه نیست. چیزی که ما و بسیاری دیگر توقع داشتیم نحوه مقابله با این خطرات پیش روی ترکیه و دیگر کشورهای منطقه و سیاست منطقه ای است که اردوغان می تواند در مرحله آینده دنبال کند. نقشه آمریکا که هدف از آن چندپارچگی و ایجاد کشورهای جدید بر اساس نژاد و طائفه گرایی است امروز آغاز نشده بلکه هفت سال پیش آغاز شده است و خود ترکیه و بسیاری از کشورهای عربی در نتیجه سوء تفاهم یا فشارهای آمریکا در آن مشارکت کردند و آنچه امروز در سوریه و عراق رخ می‌دهد، ترجمه عملی این نقشه آمریکایی‌هاست.

رای الیوم می نویسد: آمریکا و دیگر کشورهای غربی بویژه فرانسه و انگلیس بر این باورند که طرح تغییر مرزهای کشورهای منطقه می تواند از طریق تجزیه از داخل و برپایی کشورهای متخاصم در چارچوب یک دولت مرکزی شکننده و صوری سه کشور منطقه ای اصلی (ترکیه، عراق و سوریه) را از بین ببرد که این به منفعت اسرائیل و حفظ وجود آن به عنوان یک قدرت منطقه ای است.

این رسانه عرب زبان ادامه می دهد: حمله سه جانبه به عراق موفق شد این کشور را به سه بخش شیعی، سنی و کردی تقسیم کند و آمریکا در حال حاضر سعی دارد این سناریو را در سوریه تکرار و آن را به سه بخش کردی در شمال، شمری در شرق فرات و حورانی در جنوب غربی تقسیم کند و ترکیه در مرحله سوم و پایانی این نقشه قرار دارد.

رای الیوم می افزاید: ترکیه به تنهایی توان مقابله با نقشه آمریکا برای تغییر مرزهای منطقه و ترسیم نقشه های جدید را ندارد مگر با همکاری همسایگان سوری و عراقی خود در چارچوب یک راهبرد مستحکم. اما متاسفانه ترکیه این کار را نمی کند بلکه یک روز در زمین آمریکا بازی می کند و روز دیگر در زمین روسیه و متحدانش. از طرفی با صدور بیانیه از تجاوز سه جانبه به سوریه اعلام حمایت می کند.

این رسانه می نویسد: با گفته اردوغان مبنی بر اینکه این نقشه بار سنگینی را بر دوش ترکیه قرار می دهد موافقیم و طرح اجرای انتخابات زودهنگام از سوی اردوغان، منعکس‌کننده نگرانی حاکم بر حزب «عدالت و توسعه»، حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان و متحدان این حزب است.

رای الیوم می افزاید: رئیس جمهور اردوغان هنگامی که آمریکایی ها را بین دو گزینه ترکیه یا کردها مخیر کرد آمریکا با نادیده گرفتن ترکیه کردها را انتخاب کرد و حمایت نظامی، ملی و سیاسی از آنها را افزایش داد و ما الان حق داریم از وی بپرسیم در زمین آمریکا که می خواهد کشورش را تجزیه و امنیت و ثبات آن را خدشه دار نماید و بخش هایی نژادی و طائفه ای در خاک آن ایجاد کند، خواهد ایستاد یا در زمین طرف دیگر که بر علیه این نقشه در منطقه می جنگد؟

این رسانه ادامه می دهد: گمان نمی کنیم پاسخ سریعی از این سوال بگیریم، نه برای اینکه رئیس جمهور اردوغان سرگرم انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زودهنگام که چالشی حقیقی برای رهبری وی بشمار می رود، است بلکه از این جهت که ایمان داریم وی همچنان روی متحد قدیم آمریکایی و ترمیم روابط با این کشور و برگرداندن اوضاع به شکل سابق خود حساب می کند.

رای الیوم در پایان می نویسد: بار دیگر می گوییم چیزی که رئیس جمهور اردوغان متوجه آن نیست، این است که آمریکا مسائل خاورمیانه را از دید منافع اسرائیل نگاه می کند و غرب همچنان ترکیه قوی را تهدیدی برای خود می داند و گزینه جایگزین و منطقی این است که به سمت شرق خاستگاه طبیعی ترکیه برود.