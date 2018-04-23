بصیرت مانع انحراف و توطئه های دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی یکشنبه شب در مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهید مرتضی بصیری پور، نخستین شهید مدافع حرم اهل بیت(ع) اظهار داشت: مقام اهل بیت(ع) در میان دوست و دشمن یک جایگاه استثنایی و قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه مرقد مطهر امام علی (ع) تا زمان موسی بن جعفر(ع) بخاطر شر تکفیری ها پنهان بود، بیان کرد: همانطور که امروز فتنه بزرگ حمله به حرم اهل بیت(ع) را می بینید و امروز نیز کشورهای غربی پشت آن هستند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنان که مشاور بزرگ معاویه و یزید یک نفر رومی بود و امروز نیز همان صحنه تاریخ است، عنوان داشت: چه در آن زمان و چه در امروز مهمتر از همه چیز بصیرت بوده و پاسخ راه های انحرافی بصیرت است.

عبادی با اشاره به اینکه غرب از ۷۰ سال قبل در فلسطین اسلامی به دنبال رسیدن به خواسته های خود هستند، بیان داشت: اشغالگران در این مدت به پشتوانه کشورهای غربی این منطقه اسلامی را همواره پر از آشوب نگه داشتند تا در مقابل آسیب ها اسرائیل را حفاظت کنند.

سرنوشت کشورهای اسلامی در گرو عراق و سوریه است

وی ادامه داد: امروز نیز وهابی ها در اجرای منویات استکبارگران به دنبال تصرف عراق و سوریه هستند تا مرز اسرائیل کنار کشور ایران قرار می گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تأکید کرد: سرنوشت انقلاب و بسیاری از مردم مسلمان جهان در گرو این قضیه بوده و به همین دلیل است که این همه اسرائیل از تکفیری ها حمایت کردند.

عبادی با بیان اینکه حضور مدافعین حرم، مشاوران نظامی و طرح ها و برنامه های کارشناسی شده در یک فرصت ناباور عراق و سوریه را از وجودشان پاک کرد، افزود: این یعنی امروز مرز شما پشت دیوارهای فلسطین اشغالی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمن در هر طرحی و برنامه ای که دارد به شیطنت روی می آورد و راه نجات از آن بصیرت است، بیان داشت: طرح و برنامه آن ها این است که مسلمین به وحدت نرسند چون می دادند در این صورت کارشان تمام است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در اسلام نه مسئله نژاد و نه طایفه، قبیله و مذهب سبب تفرقه نمی شود بلکه مکمل هم هستند، گفت: دشمن هر نوع کاری که بتواند مسلمان را نسبت به مسلمان بی تفاوت کند، طراحی کرده و پاسخ آن بصیرت است.

طرح دشمن برای جدایی مسلمانان

عبادی با بیان اینکه در زمانی که کشورهای مسلمان در آتش جنگ می سوزند ۱۰ میلیارد دلار از کشور به جیب هتل های کشور ترکیه رفته است، عنوان داشت: این در حالی است که برخی از گرسنگی می میمرند و این ها برای جدایی مسلمانان طراحی شده اند.

وی تأکید کرد: در هر کجای دنیا مسلمانان اگر مشکلی دارند مشکل همه است و هر دستی که ما را از فکر آن ها دور کند، دست بیگانه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه در این روز باید دست دشمن را بشناسید، افزود: نفوذ در آستین من و شما بوده و هر کس به نفع بیگانه و ضرر مسلمانان حرف بزند، مردم را از فکر مسلمانان و ارزش شهدا دور کند و به کار لهو و لعب سوق دهد، نفوذی دشمن است.

عبادی با بیان اینکه امروز دنیا به دو جبهه استکبار و عدالت خواهی تقسیم شده است، بیان کرد: بنابراین مواضع، حرف و سخن خود را باید طبق معیارهای اسلامی قرار دهیم و به هر نحوی از استکبار جهانی دوری کنیم تا در جبهه کفر نباشیم.