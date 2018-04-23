افزایش قربانیان حمله دیروز کابل به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله روز گذشته در منطقه «قلعه ناظر» کابل به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی رسیده است.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت ۱۰ صبح روز گذشته یک حمله انتحاری در یک مرکز توزیع شناسنامه در منطقه قلعه ناظر در حوزه ششم امنیتی کابل به وقوع پیوست.

«داوود امین» سرپرست فرماندهی پلیس کابل گفت که این حمله زمانی انجام شد که شماری زیادی از شهروندان کابل برای گرفتن شناسنامه در این محل جمع شده بودند.

«نجیب دانش» سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که این حمله توسط یک شخص انتحاری انجام شده است.

وی افزود که بیشتر قربانیان این حمله تروریستی کودکان و زنان هستند.

گفتنی است گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.