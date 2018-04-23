  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۱۸

افزایش قربانیان حمله دیروز کابل به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی

افزایش قربانیان حمله دیروز کابل به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی

شمار تلفات حمله تروریستی روز گذشته در پایتخت افغانستان به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله روز گذشته در منطقه «قلعه ناظر» کابل به ۵۷ کشته و ۱۱۹ زخمی رسیده است.

لازم به ذکر است که حوالی ساعت ۱۰ صبح روز گذشته یک حمله انتحاری در یک مرکز توزیع شناسنامه در منطقه قلعه ناظر در حوزه ششم امنیتی کابل به وقوع پیوست.

«داوود امین» سرپرست فرماندهی پلیس کابل گفت که این حمله زمانی انجام شد که شماری زیادی از شهروندان کابل برای گرفتن شناسنامه در این محل جمع شده بودند.

«نجیب دانش» سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت که این حمله توسط یک شخص انتحاری انجام شده است.

وی افزود که بیشتر قربانیان این حمله تروریستی کودکان و زنان هستند.

گفتنی است گروه تروریستی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

کد مطلب 4278304

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها