ترنبول با مرکل در برلین دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، »مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه برای دیدار با «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان راهی برلین می شود.

بر اساس اعلام دفتر صدراعظم آلمان، دو طرف امشب در ضیافت شامی به گفتگو در مورد مسائل منطقه ای، بین المللی و اقتصادی می پردازند.

مقامات دو کشور همچنین پس از این دیدار در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.

ترنبول که در حال حاضر سرگرم سفر دوره ای به اروپا است، روز شنبه با «ترزا می» نخست وزیر انگلیس دیدار و گفتگو کرد.

وی قصد دارد روز سه شنبه نیز طی سفری به فرانسه در یک مراسم به مناسبت صدمین سالگرد کشتار جنگ جهانی اول شرکت کند.