تولیدکنندگان برای رقابت در بازار به سراغ دانشگاه ها بیایند

هوشنگ طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه ها باید مرجع استانداردسازی و ارتقا سطح کیفیت کالاهای داخلی را به نوعی تعریف کنند.

وی افزود: برای تحقق شعار سال تولید کنندگان باید با حمایت دولت به محصولات خود ارتقا ببخشند تا در این راستا بتوانند با کالاهای داخلی و خارجی رقابت کنند.

رئیس دانشگاه اصفهان خاطرنشان کرد: اجرایی شدن شعار امسال براساس حمایت از تولید کنندگان داخلی برای افزایش کیفیت محصول و کاهش قیمت محقق خواهد شد.

طالبی با بیان اینکه دانشگاه ها محل تحقیق و آموزش است، گفت: تحقیقات علمی می تواند به افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات داخلی کمک کند.

وی عنوان کرد: تولید کنندگان برای توسعه بازارهای خود چاره ای جز استفاده از روش های علمی ندارند.

رئیس دانشگاه اصفهان اضافه کرد: دانشگاه ها آمادگی دارند با تحقیقات علمی در راستای ارتقا محصولات داخلی، تحقق شعار سال را به منصه ظهور برسانند.

طالبی خاطرنشان کرد: تولید کنندگان برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باید به سمت دانشگاه ها بیایند.