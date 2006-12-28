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۷ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

آزمون های آزمایشی مرکز آموزش کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد برگزار شد

چهارمین مرحله آزمون های آزمایشی ویژه آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد با همکاری موسسه آموزش عالی ماهان در مجتمع دانشگاهی ولیعصر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  این آزمون ها در 8 مرحله طبقه بندی شده که مرحله آخر آن به صورت جامع، تکمیلی شبیه سازی برگزار می شود.

رشته های جدید در سه مرحله آخر آزمون ها شامل : کامپیوتر (معماری، نرم افزار، هوش مصنوعی)، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی کشاورزی (اصلاح نباتات، بذر، زراعت، علوم دامی، بیوتکنولوژی، بیماری شناسی گیاهی، صنایع غذایی)، زبان شناسی همگانی، آموزش زبان، زیست شناسی (کلیه گرایش ها)، زمین شناسی (کلیه گرایشها)، تاریخ (کلیه گرایشها)، علوم سیاسی و روابط بین الملل، زبان و ادبیات فارسی و علوم جغرافیا خواهد بود.

هدف از برگزاری این آزمون ها سنجش توان علمی شرکت کنندگان و ارزیابی درصد موفقیت آنها در آزمون کارشناسی ارشد امسال خواهد بود. کلیه فارغ التحصیلان، دانشجویان و اعضای هیات علمی این دانشگاه از تهسیلات و تخفیفات ویژه جهت ثبت نام برخوردار می شوند.

کد مطلب 427834

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