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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۱۵

بدون اشاره به حمله به کاخ پادشاهی و جنایت محله الملاوی؛

پادشاه و ولیعهد سعودی از کاهش جرم و جنایت در کشور قدردانی کردند!

پادشاه و ولیعهد سعودی از کاهش جرم و جنایت در کشور قدردانی کردند!

پادشاه و ولیعهد سعودی بدون اشاره به تیراندازی ها در نزدیکی کاخ پادشاهی و همچنین جنایت هولناک محله الملاوی در نامه هایی خطاب به وزیر کشور از کاهش آمار جرم و جنایت در این کشور قدردانی کردند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور در نامه هایی جداگانه خطاب به عبدالعزیز بن سعود بن نایف وزیر کشور از عملکرد نیروهای امنیتی طی دوره گذشته و کاهش جرم و جنایت در این کشور قدردانی کردند.

این در حالی است که عربستان شنبه شب شاهد وقوع درگیری و تیراندازی در نزدیکی کاخ پادشاهی بود که موجی از بحث و جدلها را در کشور و رسانه ها به راه انداخت به طوری که بسیاری از افراد این درگیریها را حاکی از وقوع یک کودتای داخلی خواندند.

بن سلمان در نامه خود خطاب به وزیر کشور از کاهش جنایات مربوط به قتل، سرقت مسلحانه و خلافهای مربوط به رانندگی قدردانی کرد. مقامات سعودی در حالی مدعی هستند که جرم و جنایت در کشور کاهش یافته که روز گذشته منابع امنیتی سعودی اعلام کردند که جنایتی هولناک در محله الملاوی شهر مکه رخ داد و یک سعودی سر سه کودک خردسالش را با کارد برید. به گفته این منابع، در میان داد و فریاد مادر این سه کودک، این مرد سعودی یکی پس از دیگری سر کودکان خود را بریده است. مادر این سه کودک موفق به فرار و داد فریاد و کمک از عابران شده و یکی از رهگذران به نیروهای امنیتی اطلاع داده است.

این منابع بیان کردند که این مرد سعودی بدون اینکه از ارتکاب این جنایت متاثر باشد یا احساس پشیمانی کند با لباس غرق به خون از محل جنایت خارج شده است.

کد مطلب 4278344

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