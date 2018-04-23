۳۶۰ دهنه چشمه عشایری در استان خشک شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید علیپور پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای عشایر استان افزود: همچنین از ۷۶ مورد رودخانه فصلی که عموما تا خرداد آب داشتند، ۳۶ مورد خشک شده است.

علیپور با اشاره به ظرفیت بالای عشایر، تصریح کرد: یکی از قابلیت های استان و ارکان اقتصادی استان، جامعه عشایری است.

علیپور ابراز داشت: آیین نامه ساماندهی مواردی را برای عملیاتی شدن هدفگذاری کرده و باید در استان اجرایی شود.

علیپور به جمعیت عشایری استان اشاره کرد و ابراز داشت: جمعیت عشایر استان ۷۰ هزار نفر است و شش درصد جمعیت عشایر کشور را تشکیل می دهد.

وی افزود: ۱۱ درصد جمعیت استان عشایری و ۵۵ درصد از دام استان متعلق به عشایر است.

علیپور گفت: ۱۷ درصد باغات استان متعلق به عشایر بوده و ۵۴ درصد گوشت قرمز تولیدی نیز در حوزه عشایر است.

وی افزود: همچنین ۱۳ زیست بوم عشایری نیز در استان وجود دارد.

علیپور گفت: عشایر علاوه بر موضوع خشک سالی با مواردی از سرقت روبه رو هستند که البته عملکرد دستگاه های متولی و قضایی مناسب بوده است.

علیپور با اشاره به سایر اقدامات انجام شده، ابراز داشت: طرح تولید زنجیزه گوشت قرمز در استان اجرایی و علاوه بر پرداخت ۹ میلیارد تومان تسهیلات، ۳۴ هزار راس دام پروار بندی شد.

وی افزود: برای سال جاری نیز پروار بندی ۴۳ هزاز دام هدفگذاری شده است.