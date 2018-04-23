احداث مسکن مقاوم برای مددجویان در اولویت کاری کمیته امداد است

حسین اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احداث مسکن برای محرومان از اولویت ها و برنامه های مهم این نهاد است.

وی افزود: طی سه سال گذشته ۲۲ واحد مسکونی شهری و روستایی مقاوم برای مددجویان زیر پوشش در بخش آیسک احداث شده است.

مدیر کمیته امداد سرایان بیان کرد: برای ساخت این طرح ها علاوه بر وام بنیاد مسکن ۲۸۸ میلیون تومان نیز از طرف کمیته امداد به صورت بلاعوض پرداخت شده است.

اربابی گفت: در طرح ساخت، بهسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان در شهرها ۲۵ میلیون تومان و در روستاها ۱۵ میلیون تومان به صورت بلاعوض وبا استفاده از ظرفیت خیران پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: علاوه بر این مددجویان می توانند ۲۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه با معرفی به بنیاد مسکن به صورت بلند مدت (۱۵ ساله) و با کارمزد چهار درصد دریافت کنند.

مدیر کمیته امداد سرایان اظهار کرد: توسعه روستاها و مقاوم سازی مسکن روستایی همواره یکی از مهمترین دغدغه های دولتمردان و برنامه‌ریزان روستایی بوده و در این راستا طرح‌های متنوعی در قالب برنامه‌های توسعه توسط دولت‌ها به اجرا گذاشته شده است.

اربابی افزود: طرح بهسازی و نوسازی واحدهای مسکونی روستایی یکی از مهمترین این طرح‌ها در کشور است.

وی ادامه داد: طرحی که با هدف تأمین مسکن متناسب، مقاوم و بادوام روستایی برای مددجویان کمیته امداد امام(ره) شکل گرفت و با نوسازی سالانه مساکن روستایی به یکی از تأثیرگذارترین برنامه های معاصر توسعه روستایی در کشور تبدیل شده است.

مدیر کمیته امداد سرایان تاکید کرد: با توجه به چشم انداز این طرح، نوسازی‌های به عمل آمده باید ضمن تأمین مسکن مورد نیاز روستاییان، باعث ارتقای کیفی واحدهای مسکن روستایی و ترویج «الگوهای بومی مسکن روستایی» شوند.

اربابی در خصوص مراحل اجرای طرح هم گفت: پس از درخواست و احراز توانایی مددجو در خصوص انجام طرح از سوی کارشناسان کمیته امداد امام(ره)، متقاضی برای دریافت تسهیلات مذکور و ساخت مسکن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک های عامل معرفی می شود.

وی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مسکن برای تامین، ساخت، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی مسکن مددجویان از محل منابع بودجه‌ای دولتی، کمک‌های مردمی و درآمدهای اختصاصی کمیته امداد امام(ره) با هدف بهبود وضعیت و ایجاد مسکن مناسب برای مددجویان تحت حمایت و تسریع در تحقق برنامه های رفع نیاز مسکن محرومان صورت می پذیرد.