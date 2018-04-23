به گزارش خبرنگار مهر، طاهره شمشیری صبح دوشنبه در نشست اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: شفافسازی در همه زمینهها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مردم نیز از ما انتظار شفافیت دارند.
وی اضافه کرد: در برخی شهرداریها در راستای شفافیت مالی شاهد راهاندازی سامانه الکترونیک هستیم و همچنین بر اساس دستور رئیس جمهور در خصوص تکریم حقوق شهروندی و ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۱۳۹۷، همه پرداختهای مرتبط با هزینههای عمومی دولت از امروز در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بوشهر بیان کرد: درخواست دارم با الگو برداری از این کار بسیار خوب در شهرداری بندر بوشهر و سازمانهای وابسته نیز این سامانه راهاندازی شود.
وی ادامه داد: با راه اندازی این سامانه همه معاملات شامل خرید، فروش و اجاره و .... که به صورت مزایده و مناقصه بر گزار میشود و همچنین قراردادهای بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان، در دسترس عموم قرار گیرد.
شمشیری خاطرنشان کرد: مردم نیز میتوانند با ورود به سامانه و با آگاهی از اطلاعات مشارکت حداکثری و موثری داشته و منتخبان خود را در امر نظارت بر امور یاری کنند.
وی اضافه کرد: سرمایه گذار پروژه چرخ و فلک در حالی که وعده راهاندازی این پروژه در ۹ اردیبهشت ماه به شورا داده اما در سه ماه گذشته خلف وعده کرده است و شهرداری می بایستی از طریق واحد حقوقی اقدامات قانونی لازم در این خصوص را انجام دهد.
این عضو شورای شهر بوشهر خواستار برگزاری یک جلسه خاص برای ارائه گزارش عملکرد هفته نکوداشت بوشهر و برنامه های نوروزی شهرداری و بررسی نقاط ضعف و قوت این برنامه ها شد.
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