بساط تهمت زدن و دروغ پردازی از برخی تریبون ها باید جمع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار با دکتر ملازاده جانباز دوران دفاع مقدس به مناسبت روز جانباز، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در رژیم سابق هم شاهد چنین رفتارهای نادرستی از تریبونهای عمومی نبودیم؛ این رفتار بههیچوجه قابل قبول نیست و با دین که هیچ، با منشورهای انسانی هم سازگاری ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه اشکال در این است که بعضی افراد در برابر رفتارهای غیراخلاقی مماشات میکنند؛ آنقدر که گاه به نظر میرسد خدای ناکرده ریگی به کفش دارند؛ در این موارد، مردم انتظار دارند قوه قضاییه وظیفه خود را به درستی و به موقع انجام دهد.
هاشمی تاکید کرد: نباید میگذاشتیم این اتفاقات، بهویژه دروغگویی و زدن تهمت تا این حد در کشور رواج پیدا کند؛ اما متاسفانه شاهدیم که بداخلاقیهایی از این دست که سالها است شروع شده، همچنان ادامه دارد و هرگاه مسئولان امر در برابر چنین رفتارهایی سکوت کردند، آسیباش گریبانگیر خودشان هم شد و در مواردی که باید سخت میگرفتند و سخت گیری نکردند، روزی هزینه آن را دادهاند یا خواهند داد؛ هزینهای که برای کشور بسیار سنگین است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در مورد توهین و اتهام زنی یکی از نمایندگان به بنده در جلسه علنی مجلس هم انتظار دارم که قوه قضاییه بهعنوان تجلیگاه عدل و انصاف بر من سخت بگیرد و با آن فرد به عدالت رفتار کند. پاسخ بنده به نماینده توهین کننده، به تنهایی کافی نیست؛ باید قانون اجرا شود تا مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند. آن شخص تهمتی زده؛ اگر ادعایش درست است، بنده برای تصدی وزارت، فرد مناسبی نیستم اما اگر این ادعا نادرست باشد، باید او از مجلس شورای اسلامی اخراج شود؛ جای چنین فردی در خانه ملت و بر مسند شریف قانونگذاری نیست.
وزیر بهداشت اظهار داشت: از قوه قضاییه انتظار داریم که پروندههای تهمت و دروغ علیه مسئولان کشور را تا انتها پیگیری کند؛ در این صورت، وضعیت کشور بهبود مییابد؛ اما اشکال این است که وابستگی به این یا آن حزب یا طرفداری از یک جناح سیاسی خاص، توصیهها و مصلحت اندیشیها این مسیر را ابتر میکند.
هاشمی با بیان اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست، گفت: هیچ چیزی گرانبهاتر از عمل به دین و آموزههای اسلام نیست؛ اسلام در ذات خود بدون نقص است و اگر نسل ما خدای نکرده دین گریز میشوند به دلیل رفتارهای نادرست ما است.
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