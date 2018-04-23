بساط تهمت زدن و دروغ پردازی از برخی تریبون ها باید جمع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در دیدار با دکتر ملازاده جانباز دوران دفاع مقدس به مناسبت روز جانباز، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در رژیم سابق هم شاهد چنین رفتارهای نادرستی از تریبون‎های عمومی نبودیم؛ این رفتار به‎هیچ‎وجه قابل قبول نیست و با دین که هیچ، با منشورهای انسانی هم سازگاری ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه اشکال در این است که بعضی افراد در برابر رفتارهای غیراخلاقی مماشات می‎کنند؛ آن‎قدر که گاه به نظر می‎رسد خدای ناکرده ریگی به کفش دارند؛ در این موارد، مردم انتظار دارند قوه قضاییه وظیفه خود را به درستی و به موقع انجام دهد.

هاشمی تاکید کرد: نباید می‎گذاشتیم این اتفاقات، به‎ویژه دروغ‎گویی و زدن تهمت تا این حد در کشور رواج پیدا کند؛ اما متاسفانه شاهدیم که بداخلاقی‌هایی از این دست که سال‎ها است شروع شده، همچنان ادامه دارد و هرگاه مسئولان امر در برابر چنین رفتارهایی سکوت کردند، آسیب‎اش گریبان‎گیر خودشان هم شد و در مواردی که باید سخت می‎گرفتند و سخت گیری نکردند، روزی هزینه آن را داده‌اند یا خواهند داد؛ هزینه‎ای که برای کشور بسیار سنگین است.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در مورد توهین و اتهام زنی یکی از نمایندگان به بنده در جلسه علنی مجلس هم انتظار دارم که قوه قضاییه به‌عنوان تجلی‎گاه عدل و انصاف بر من سخت بگیرد و با آن فرد به عدالت رفتار کند. پاسخ بنده به نماینده توهین کننده، به تنهایی کافی نیست؛ باید قانون اجرا شود تا مردم به قوه قضاییه اعتماد کنند. آن شخص تهمتی زده؛ اگر ادعایش درست است، بنده برای تصدی وزارت، فرد مناسبی نیستم اما اگر این ادعا نادرست باشد، باید او از مجلس شورای اسلامی اخراج شود؛ جای چنین فردی در خانه ملت و بر مسند شریف قانون‎گذاری نیست.

وزیر بهداشت اظهار داشت: از قوه قضاییه انتظار داریم که پرونده‌های تهمت و دروغ علیه مسئولان کشور را تا انتها پیگیری کند؛ در این صورت، وضعیت کشور بهبود می‎یابد؛ اما اشکال این است که وابستگی به این یا آن حزب یا طرفداری از یک جناح سیاسی خاص، توصیه‎ها و مصلحت اندیشی‎ها این مسیر را ابتر می‎کند.

هاشمی با بیان اینکه هیچ مصلحتی بالاتر از حقیقت نیست، گفت: هیچ چیزی گرانبهاتر از عمل به دین و آموزه‎های اسلام نیست؛ اسلام در ذات خود بدون نقص است و اگر نسل ما خدای نکرده دین گریز می‎شوند به دلیل رفتارهای نادرست ما است.