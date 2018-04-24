ضرورت هوشمندی مدیران شهری گرگان در مواجهه با «تاکسی های هوشمند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فناوری اطلاعات گلستان، محمد احمدی اظهار کرد: تاکسی اینترنتی و هر پدیده دیگری که مبتنی بر فناوری های نوین، نظام های موجود کسب و کار را تغییر می دهد می تواند اثرات مثبت یا منفی اقتصادی و اجتماعی بر شهرها بگذارد.

وی افزود: این نوع تاکسی به سرعت جای خود را در نظام حمل و نقل کلانشهرهای ما پیدا می کند و حالا صاحبان این کسب و کار جدید با اطمینان از اقبال عمومی و سود اقتصادی مناسب، به شهرهای کوچکتر مانند گرگان هم آمده اند و در حال تلاش برای کسب سهمی از بازار هستند.

احمدی گفت: با گسترش این فعالیت نوپا، اخبار نارضایتی رانندگان تاکسی ها و آژانس ها در برخی شهرها در قالب تجمع و بیانیه و حتی خشونت نیز شنیده می شود. آنان معتقدند این شیوه کسب و کار جدید تاثیر منفی بر اقتصادشان دارد. تاثیر بر اقتصاد و اشتغال خانواده بزرگ رانندگان پیامد مستقیم اجتماعی هم دارد.

وی اظهار کرد: شناخت و تحلیل دقیق و در نهایت تدبیر و تصمیم درست در مواجهه با مسئله پیش رو، وظیفه مسئولان و نهادهای ذیربط است تا مجبور به درمان با هزینه های مضاعف نباشیم. دیر یا زود این پدیده به سایر شهرهای استان هم تسری خواهد یافت، پس مدل سیاست و عملکرد مرکز استان می تواند تجربه ای برای سایر شهرها باشد.

احمدی ادامه داد: یک سیستم کسب و کار، بدون ایجاد لایه های بروکراتیک پیچیده راننده جذب می کند و سرویس مشخصی می دهد. با ارائه اطلاعات کافی به مسافر و اطرافیانش و تسریع در رسیدگی به نارضایتی ها، سعی در ایجاد امنیت خاطر و حس بهتر در مصرف کننده دارد و بنابراین به سرعت مخاطب جذب می کند. اساساً یکی از اهداف بهره مندی از تکنولوژی هم همین است؛ هزینه کمتر و سرویس بهتر.

وی تصریح کرد: در عوض، نظام سنتی تاکسیرانی ما فاقد چنین چالاکی است و طبیعتاً نه راننده و نه مسافر رضایت خاطری از شرایط نخواهند داشت، مسافر ترجیح می دهد انرژی خود را درگیر پروسه مشکل پیگیری صرف نکند، پس قابل پیش بینی است که مدل سنتی فعلی به علت نداشتن انعطاف لازم در این زمینه ها بزودی مقهور تکنولوژی و سیستم های جدید خواهد شد. چرا که سرویس دهنده ای با مزیتی رقابتی آمده است و مخاطبی هست که میل به بهره از آن دارد.

احمدی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، هوشمندی مدیران در برابر استفاده از ظرفیت های بومی است، چنین کسب و کارهایی علاوه بر تولید ثروت، اشتغال و مهارت را به همراه دارند. مدیریت شهری می تواند با بومی سازی تکنیکال بخش هایی از این کسب و کار، سهم بیشتری از آن را در خود استان به گردش درآورد، تجربه ای که برخی از شهرهای پیشروی کشور در این خصوص داشتند.

وی افزود: چگونگی اخذ مجوز و مرجع صدور صلاحیت فعالیت و نظارت در پدیده تاکسی اینترنتی کمابیش مورد مناقشه است، اما آنچه مسلم است اهمیت چگونگی نظارت حاکمیتی مراجع بومی بدون دخالت بازدارنده و حفظ استقلال در کارکرد بخش خصوصی است، بدین منظور، به مدد تجربه دیگر شهرها باید مناسب ترین راهکارها را یافت.

احمدی با بیان اینکه معیشت صدها راننده و خانواده های آنان امری بسیار مهم است، افزود: راه حل مشکل کیفیت پایین خدمات حمل و نقل، نابودی زنجیره موجود با ورود یک شرکت غیربومی و خروج سرمایه از این استان نیست بلکه مقاومت غیرمنطقی در برابر تکنولوژی های نوین ارتباطی و کسب و کارهای جدید نیز محکوم به شکست است، باید با مشارکت خواهی از همه افراد ذینفع در این خصوص اتاق فکر و فعالیت های کاملاً موثر داشت.

وی با بیان اینکه اداره کل فناوری اطلاعات می تواند در زمینه تحلیل فنی و حاکمیتی نقش خود را ایفا کند، تصریح کرد: اما در هر حال نهادهای اصلی مرتبط با موضوع، اتحادیه ها و مدیریت های شهری هستند.

احمدی ادامه داد: باید رابطه ای منطقی بین رقابت های مزیتی در کسب و کارهای جدید و ارتقای کیفی تاکسی های سنتی موجود پیدا کرد. کلید این موضوع، به روز کردن سیستم ها و تفکرات و دانش افراد است، پس بهتر است مسئولان شهری و استانی مرتبط، پیشگام شوند تا فرصت بهره از ابزار تکنولوژی به تهدید تبدیل نشود.