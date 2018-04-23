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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

ترس از ایران سبب تجدید نظر تل آویو در مورد رزمایش آلاسکا شد

ترس از ایران سبب تجدید نظر تل آویو در مورد رزمایش آلاسکا شد

صهیونیست ها که همچنان از واکنش ایران به حمله به فرودگاه T۴ در هراس هستند، تصمیم به کاهش سطح حضور خود در رزمایش آلاسکا گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، اسرائیل به دلیل بالا گرفتن تنش ها با ایران و احتمال واکنش تهران به حمله T۴ تصمیم به کاهش سطح حضور خود در رزمایش آلاسکا گرفته و نیروی هوایی اسرائیل در این رزمایش شرکت نمی کند.

در همین رابطه ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنگنده های این رژیم در رزمایش ذکر شده شرکت نمی کنند.

پس از حمله رژیم صهیونیستی به فرودگاه T۴ سوریه، مقامات تل آویو به دلیل ترس از اقدام تلافی جویانه جریان مقاومت، به طور مرتب ایران را تهدید کرده اند.

در همین رابطه روز گذشته، «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود: «آنهایی که اسرائیل را تهدید می‌کنند باید بدانند که باید بهای آن را بپردازند».

در خصوص تهدیدهای هر روزه مقامات صهیونیستی، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز مدعی  شده بود که ارتش اسرائیل آماده تر از هر زمان دیگری است.

کد مطلب 4278517
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • ناصر بهروزی IR ۰۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
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      اگر انتقام خون شهدا حمله اخیر رو از این سگهای وحشی نگیریم از بی لیاقتی ما و مسئولینمان است باید تلافی کنید

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