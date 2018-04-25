برنامه سازی درحوزه آموزش وپرورش راجدی نمی گیریم/چالش مهمان تکراری

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «پرسشگر» تنها برنامه جدی رسانه ملی است که هر هفته یک ساعت به چالش های آموزش و پرورش می پردازد. گرچه حوزه آموزش و پرورش مخاطب میلیونی دارد و ذی نفعمان این حوزه شامل معلمان، دانش آموزان، مدرسه و دستگاه آموزش و پرورش درگیر با این حوزه، گستره وسیعی دارد اما سهم مسائل و چالش های این حوزه در رسانه ملی بسیار ناچیز است. از سوی دیگر در دو امر آموزش و پرورش که قطعا وزارتخانه ای چون آموزش و پرورش نیاز به کمک رسان جدی در تبیین آنها دارد، این رسانه با وسعت ساعات پخش، همراه جدی ای برای آموزش و پرورش نیست و چه بسا برخی از برنامه های آن با امور بنیادین تربیتی نیز در تناقض باشد.

با اینهمه جمعه های سال ۹۶ و چند جمعه از سال ۹۷، برنامه گفتگو محور پرسشگر شب ها از شبکه آموزش پخش شد و توانست میزان قابل توجهی از نگاه جامعه کارشناسی و رسانه ای و همچنین مسئولان این حوزه را به خود جلب کند. هر چند به نظر نمی رسد هدف گذاری این برنامه جذب معلمان و یا دانش آموزان باشد. در آستانه فصل جدید این برنامه سعید آزاد تهیه کننده برنامه پرسشگر به چند سوال خبرنگار مهر پاسخ داد.

دنبال جریان سازی هستیم نه برنامه سازی

وی ابتدا درباره اینکه تاثیرگذاری برنامه «پرسشگر» را در سال ۹۶ چگونه می سنجید؟ گفت: اگر بخواهیم تاثیرگذاری این برنامه یا هر برنامه دیگری را بسنجیم، باید چند معیار را در نظر بگیریم. یکی از آنها تاثیرگذاری عدد و رقم است که از طریق سایت بازدید می توان متوجه این موضوع شد. قاعدتا این برنامه عدد و رقم بالایی را در میزان مخاطب نشان نمی دهد. چرا که ما در این برنامه موضوعات تخصصی را مطرح می کنیم و با توجه به این موضوع، عدد و رقم ها بالا نمی رود. اگر هم بالا برود رقم سازی صورت گرفته است. اما اگر بخواهم بگویم چه قدر به جامعه مخاطب نزدیک شدیم، می توانم بگویم تقریباً بالای ۹۰ درصد به جامعه هدف خود نزدیک شده ایم.

وی در بخش دیگری از پاسخ خود به میزان تاثیرگذاری در نظام آموزشی که هدف اصلی برنامه بوده است اشاره کرد و بیان کرد: جامعه هدفی که ما برای خودمان تعریف کرده بودیم، دانش آموزان یا معلمان نبودند. به معنای دیگر این دو رکن در اولویت برنامه های ما قرار ندارند. برنامه با آن هدف گذاری قطعا شکل جدایی از برنامه سازی را می طلبد. موضوع این است که ما برای جامعه هدف دیگری برنامه ریزی کرده بودیم. به جرات می توانم بگویم از تاثیرگذارترین برنامه های تخصصی در حوزه اجرا، برنامه «پرسشگر» بوده است. گواه این صحبت هم حضور مسئولان در این برنامه است که همین امروز هم برای حل و طرح بسیاری از موضوعات، خود سراغ این برنامه می آیند تا در یک قسمت برنامه به این موضوعات پرداخته شود و ما حتی به خیلی از آنها «نه» می گوییم و یا شاید یکی دو ماه موضوع مورد نظر آنها به تعویق بیفتد. در این موارد گاهی ناراحت می شوند و حتی مشکل پیش می آید، چرا که موضوعات مورد نظر خودمان در اولویت است. ما به جای یک برنامه سازی صرف دنبال جریان سازی هستیم.

معیار انتخاب موضوعات ما سند تحول بنیادین است

تهیه کننده برنامه پرسشگر اضافه کرد: گرچه ما نمی خواهیم از موضوعات خبری و روز دور باشیم و از داخل و بیرون سازمان مستقیم و غیرمستقیم گاهی به ما می گویند هفته فلان موضوع است و به آن بپردازید، اما از نظر ما پرداختن به موضوعات روز در این برنامه اشتباه است. ما باید جریانی را کنترل شده هدایت کنیم و این کار یک برنامه تخصصی است. برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی است که در یک برنامه تخصصی، سیاست های کلان آموزش و پرورش با دیدگاه نقد پرداخته می شود.

آزاد تصریح کرد: به نظرم طی سالهای گذشته در این حوزه کم کاری شده است. ما طرح برنامه پرسشگر را از چند سال پیش آماده کرده بودیم و پیش تولید آن را از ۲ سال و نیم قبل مهیا کرده بودیم اما بدنه آموزش و پرورش آمادگی اجرای آن را نداشت و خواسته شبکه آموزش و مدیر گروه آموزش های رسمی این شبکه بود که دست به کار شدند تا این برنامه روی آنتن برود. حالا این برنامه بیننده ثابت و پیگیر دارد.

ما روند ثابتی در این باره و درباره تعیین انتخاب موضوعات نداریم. مدیریت زنده نمی تواند تابع یک فرمول باشد وگرنه دچار همان آفتی می شود که شیوه دولتی گرفتار شده است

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که اتاق فکر این برنامه چه کسانی هستند و تیم مشورتی برای تعیین موضوعات برنامه چه کسانی هستند، نیز گفت: ما روند ثابتی در این باره و درباره تعیین انتخاب موضوعات نداریم. مدیریت زنده نمی تواند تابع یک فرمول باشد وگرنه دچار همان آفتی می شود که شیوه دولتی گرفتار شده است. برای همین گاه موضوع یک برنامه با نظر دو نفر تصویب می شود و گاه در چندین جلسه موضوع میان چندین نفر مطرح می شود و ما به یک نتیجه نمی رسیم اما معیار اصلی ما در تعیین موضوعات، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در واقع در موضوعات مختلف چالش های اجرایی شدن این سند تحول بنیادین را می سنجیم. بند به بند این سند را استخراج کردیم و مشخص کردیم چه بخش هایی درگیر کدام بند هستند. یک درختواره ای ساخته ایم که البته خیلی از شاخه ها را ندارد و در حال پر کردن آنها هستیم.

تهیه کننده برنامه پرسشگر ادامه داد: گاهی برخی از موضوعاتی که از سمت مسئولان مطرح می شود پذیرفته نمی شود. چون دوست دارند آن طور که می خواهند موضوعات مطرح شوند و ما حتی هزینه «نه» گفتن به مسئولان را نیز پرداخته ایم، چون معتقد بوده ایم روال صحیحی نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که در این برنامه شاهد حضور مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان تکراری هستیم، اظهار کرد: ما یک اتاق فکر غیرمتمرکز داریم که بسیاری از آنها یا معلم، یا بازنشسته هستند. ما در شرایطی این برنامه را روی آنتن می بریم که رقیب جدی نداریم و نشریات تخصصی در این زمینه وجود ندارد و منابع مطبوعاتی دقیقی در زمینه موضوعات مورد نظر نمی توانیم پیدا کنیم. در واقع از سمت کار کارشناسی دچار کمبود هستیم.

دچار یک بداخلاقی اداری هستیم

آزاد اضافه کرد: البته حضور مسئولان تکراری در برنامه خودش یک آسیب را نشان می دهد که به آن ورود نمی کنم و فقط بگویم که وقتی یک مسئولی ۱۰ یا ۱۵ موضوع کلان به او مربوط می شود ما چاره ای نداریم جز اینکه برای هر کدام از آن موضوعات سراغ آن مسئول برویم. نکته دیگر این است که ما دچار پراکندگی موضوعات هستیم و خیلی مواقع عملکردها موازی است و یا تقابل دارد. اینکه چرا نماینده مجلس را در اکثر برنامه ها دعوت می کنیم نیز علتش این است که متوجه شدیم مسئولان در حوزه های مختلف با یکدیگر گفتگو ندارند و ما دچار یک بداخلاقی اداری هستیم. در واقع در کشور ما مسئولان در حوزه های مختلف ساده با یکدیگر گفتگو نمی کنند. ما تلاش کردیم روی آنتن آنها را کنار هم قرار دهیم تا با هم صحبت کنند و متوجه شوند که با یک گفتگو و طرح ساده مسائل قابل حل است.

حضور مسئولان تکراری در برنامه خودش یک آسیب را نشان می دهد که به آن وروود نمی کنم و فقط بگویم که وقتی یک مسئولی ۱۰ یا ۱۵ موضوع کلان به او مربوط می شود ما چاره ای نداریم جز اینکه برای هر کدام از آن موضوعات سراغ آن مسئول برویم

تهیه کننده برنامه پرسشگر در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: مشکل دیگر ما این است که ما دچار کمبود کارشناس مطلع در حوزه های وسیع آموزش و پرورش هستیم. هدف این برنامه کمک به بدنه نظام آموزشی است و اینکه سایر دستگاه ها بیایند و به این نظام کمک کنند. هدف ما این بود که آموزش و پرورش از دستگاه های مختلف مطالبه گری کند و اعلام کند به چه کمک هایی نیاز دارد. برای همین حضور مسئولان در برنامه پررنگ است. از طرف دیگر خیلی از کسانی که اسم منتقد و کارشناس را دارند، یا منتقد و کارشناس نیستند یا کل نگر نیستند و نظر کسی جز خودشان را قبول ندارند و باز از سوی دیگری خیلی از مسئولان و نمایندگان مجلس در مقابل هر کارشناسی نمی نشینند و بالعکس. ما حتی وزرای سابق آموزش و پرورشی را داشته ایم که گفته است تنها در صورتی در برنامه می آیند که تنها باشند. من اسم این را بداخلاقی می گذارم. نکته این است که ما همین بداخلاقی ها را داریم، همین کاستی ها را و همینکه باید در ساعت مقرر روی آنتن برویم و نتیجه هم بگیریم. ما نمی خواهیم چالش زایی کنیم بلکه دنبال حل چالش ها هستیم. دنبال ایجاد جنجال هم نیستیم.

دنبال جنجال نیستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بسیاری از موضوعاتی که در برنامه پرسشگر مطرح شده با مدتی تاخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ما در اسفندماه سال ۹۵ به موضوع سند ۲۰۳۰ پرداختیم. در اردیبهشت ماه سال ۹۶ رهبری در این مورد صحبت کردند. تا قبل از آن هیچ کارشناسی حاضر نبود دراین باره صحبت کند. به طور خاص کسانی که درگیر سند بودند. ما دو جلسه مناظره گذاشتیم و یک بحث عقلانی را پیش کشیدیم. منظور ما از جنس مناظره هایی هم این نیست که به جنجال کشیده شود و بحث ها نیمه تمام بماند، یا حتماً یک نفر مخالف باشد، باید دید با چه هدفی مخالفت صورت می گیرد، در چه زمینه ای تخصص دارد و ما باید مواظب باشیم در بحث های تخصصی دچار غوغاسالاری نشویم. چرا که معتقدم بدنه آموزش و پرورش دچار همین آفت ها است.

ما یک پیامگیر برای برنامه داریم که از معلم ها خواسته ایم پیام خود را برای ما بگذارند. خیلی از معلم ها رغبتی برای همراهی نشان نمی دهند اما تا یک موضوعی مطرح می شود که به نفعشان نیست، پیامگیر ما پر می شود از اینکه شما بی انصاف هستید

این تهیه کننده در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه خوشحال نیست در این برنامه مدام از مسئولان دعوت به عمل می آید، تصریح کرد: کشف کارشناسان، کار آسانی نیست و شدنی هم نیست که قطار برنامه سازی را متوقف کنیم و دنبال کشف کارشناسان بگردیم. برنامه ما هم به گونه ای نیست که از ۶ ماه قبل مشخص کنند کارشناس فلان برنامه چه کسی باشد و یا چه موضوعی مدنظر است. ظرف برنامه ما کوچک است و هفته ای یک ساعت زمان داریم تا روی اصل موضوع و راهکار و چالش های مطرح شده کار کنیم و به یک جمع بندی برسیم. کارشناسان معمولاً حرف های زیادی برای گفتن دارند. همین الان موضوع سمپاد به بدترین روش دارد پیش می رود. نه مخالفین صادق هستند و نه مصوبه کامل بود. هیچ کس اعتماد و آمادگی کنار هم قرار گرفتن را ندارد. یا مثال دیگر اینکه ما یک پیامگیر برای برنامه داریم که از معلم ها خواسته ایم پیام خود را برای ما بگذارند. خیلی از معلم ها رغبتی برای همراهی نشان نمی دهند اما تا یک موضوعی مطرح می شود که به نفعشان نیست، پیامگیر ما پر می شود از اینکه شما بی انصاف هستید. در واقع جامعه منفعل است مگر اینکه او را به سمتی هل بدهیم.

هیچ کس آموزش و پرورش را جدی نمی گیرد

وی درباره تغییر و تحولات برنامه در سال ۹۷ نیز گفت: تغییر در برنامه ما تدریجی و تکاملی است. از سوی دیگر بدنه آموزش و پرورش نیز در برابر هر تغییری مقاوم است. ما دوست داریم بیشتر از بدنه معلمان در برنامه استفاده کنیم اما کارمان سخت می شود چون مسئولان گاهی مقابل معلمان نمی نشینند اما چیزی که مدیر گروه و شبکه از ما خواسته این است که این اتفاق بیفتد و بدنه کارشناسی بیشتری در برنامه داشته باشیم. در گزارشی که در سالگرد برنامه پخش شد، اعلام کردیم که در ۹۰ درصد برنامه های ما مسئولان حضور داشتند، در ۷۵ درصد برنامه ها نمایندگان مجلس و ۳۰ درصد برنامه های ما صرفاً با کارشناسان روی آنتن رفت.

آزاد درباره چالش جدی که در آموزش و پرورش می بیند چیست؟ بیان کرد: موضوع این است که مسئولان ما و شاید مردم کشور باور نداریم که آموزش و پرورش چقدر می تواند مسیر کشور را تغییر دهد. والدین فکر می کنند مدرسه یعنی جایی که بچه هایشان ساعاتی را در آن می گذرانند، در حالی که مدرسه جایی برای ایجاد تحول است، اما از سوی دیگر جامعه هم باید تغییر کند تا تحول ایجاد شود. مثلاً در همین موضوع حذف سمپاد همه می دانیم که آزمون این مدارس آسیب جدی داشته است، من هم با شکل حذف کامل آن موافق نیستیم اما همین الان کمترین تغییر در آن با مقاومت جامعه روبرو است. می گوئیم مافیا مقاومت می کنند اما واقعیت این است که این واکنش بدنه جامعه است. همین الان بگویند به طور کلی تکلیف شب را جمع می کنیم، خانواده ها قبول نمی کنند. در واقع بدنه جامعه با نظام آموزشی ما هماهنگ نیست و موضوع این است که نظام آموزشی نیز بخشی از جامعه است.

وی در بخش آخر سخنان خود گفت: در نهایت نمی توانم بگویم این برنامه چه نمره ای می گیرد، اما می توانم بگویم چه در شبکه آموزش و چه در خود آموزش و پرورش برنامه سازی در این زمینه جدی گرفته نمی شود. کل هزینه یک سال برنامه ما اندازه دکور یک برنامه نوروزی نبود.