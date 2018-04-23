نامگذاری روزی جدید به نام پرندگان کنار آبزی در تقویم جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست از نامگذاری روز بیست و یکم آوریل ۲۰۱۸ به نام پرندگان کنار آبزی (World Curlew Day) توسط کنوانسیون گونه های مهاجر وحشی (CMS) خبر داد و گفت: این روز، با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به وضع در تهدید این گروه از پرندگان و تشویق برنامه ها و فعالیت هایی در حمایت از حفظ جمعیت های آن ها نامگذاری شده است.

خرازیان مقدم با بیان اینکه، Curlew نام عمومی دسته ای از پرندگان کنارآبزی است که با منقارهای بلند و به پایین خمیده شان به آسانی قابل شناسایی هستند، اظهار کرد: نام فارسی این پرندگان گیلانشاه است.

مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: البته واژه گیلانشاه طیف گسترده تری از پرندگان از جمله curlew ها را شامل می شود.

شناسایی چهار گونه پرنده کنار آبزی در ایران

وی با یادآوری اینکه این پرندگان ساحلی نسبتاً بزرگ جثه از پرندگان در معرض خطر انقراض هستند، خاطرنشان کرد: در جهان هشت گونه پرنده از این گروه شناسایی شده که از این میان چهار گونه در ایران مشاهده و گزارش شده اند.

به گفته این مقام مسئول، گیلانشاه خالدار (Slender-billed Curlew)، گیلانشاه بزرگ Eurasian Curlew))، گیلانشاه ابروسفید (Whimbrel) و گیلانشاه شرقی Far Eastern Curle)) پرندگان مهاجران زمستانه سواحل ایران هستند.

خرازیان مقدم با اشاره به اینکه در طول حدود سه دهه گذشته گزارش مستندی از مشاهده گیلانشاه خالدار Slender-billed Curlew ارائه نشده است، اظهار کرد: در خصوص گیلانشاه بزرگ Eurasian Curlew هم به دلیل لزوم شناسایی روند جمعیت جهانی و تدوین برنامه حفاظت گونه، در سال ۲۰۱۷ در دبیرخانه تفاهم نامه همکاری حفاظت از پرندگان آبزی آفریقا- اورآسیا، کارگروهی به منظور تدوین برنامه عمل جهانی آن راه اندازی شد.

طی ۳۰ سال گذشته ۸۰ درصد جمعیت جهانی گیلانشاه شرقی از بین رفته است

وی ضمن یادآوری این موضوع گیلانشاه شرقی Far Eastern Curle در فهرست سرخ اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) قرار دارد، خاطرنشان کرد: برنامه حفاظت جهانی این گونه مهم در نشست مجمع عمومی اعضای متعاهد کنوانسیون CMS در اکتبر ۲۰۱۷ در فیلیپین به تصویب رسید.

این مسئول اعلام کرد: بر اساس آنچه در برنامه حفاظت جهانی گونه گیلانشاه شرقی آمده است، طی ۳۰ سال گذشته، ۸۰ درصد از جمعیت جهانی این گونه از بین رفته است.

از بین رفتن و تخریب زیستگاه ها مهم ترین تهدید برای حیات پرندگان کنار آبزی است

خرازیان مقدم گفت: مهمترین تهدید پیش روی این پرندگان، همچون بسیاری از گونه های حیات وحش، از بین رفتن و تخریب زیستگاه ها است و به نظر می رسد تهدید ویژه این پرندگان، تخریب زیستگاه های غیر تولید مثلی به ویژه در نواحی ساحلی آسیا باشد.

مؤسسه بردلایف اینترنشنال و همچنین مؤسسه بین المللی تالاب ها در کنار کنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی از حامیان نامگذاری World Curlew Day هستند.