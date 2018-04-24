محمد راستاد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعرفه های جدید بندری گفت: در سال جاری از ۱۵ اردیبهشت قرار است تعرفه های جدید با تخفیفات اعمال شود تا رقابت پذیری بنادر ایران افزایش یابد. ضمن اینکه به مرور تعرفه های انعطاف پذیر را اعمال خواهیم کرد تا یک سری تعرفه های برابر و یکسان برای بنادر مختلف با کیفیت های متفاوت و میزان تخلیه و بارگیری متنوع، اعمال نشود و متناسب با خدمات بنادر باشد.

وی ادامه داد: قرار است به بخش هایی که تخفیف در تعرفه بندری و تخلیه و بارگیری کالا داده شود، به فعالان حوزه های مختلف اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان، فورواردرها و خطوط کشتی رانی تعلق یابد.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به تخفیف های تعرفه خدمات بندری در سال ۹۷ افزود: رویکرد این تخفیفات پایین آوردن میزان ماندگاری و رسوب کالا در بنادر، تشویق میزان صادرات کالاهای غیر نفتی تولید داخل، حمایت از کالای ایرانی، بالا بردن انگیزه خطوط کشتی رانی بین المللی لاینر برای پهلوگیری در بنادر کشور و موارد دیگر در همین راستاست تا شاهد رشد رقابت پذیری بنادر کشور و افزایش سهم مان از بازار حمل و نقل دریایی منطقه باشیم.

وی با بیان اینکه در تعرفه های جدید بعضا تا ۸۰ درصد تخفیف اعمال خواهیم کرد تصریح کرد: برای خطوط لاینری که به بندر چابهار با انعقاد تفاهم نامه و به طور منظم تردد داشته باشند بالاترین میزان تخفیف (۸۰ درصد) تعلق می گیرد با این حال در موارد و بنادر دیگر تخفیف هایی داریم که حداقل آن ۳۰ درصد است و این تخفیف به خطوط کشتی رانی و صاحبان بار اعطا خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی درباره رتبه بندر شهید رجایی ایران به عنوان مهم ترین و اصلی ترین بندر کشور در میان بنادر مهم جهان اظهار کرد: جدیدترین رتبه جهانی بندر شهید رجایی رتبه ۶۴ ام و در منطقه رتبه ۴ ام است.

راستاد ادامه داد: بندر اول منطقه، بندر جبل علی در دوبی است که سالانه ۱۴ میلیون تی ای یو بار و کالا در این بندر جابه جا می شود. جایگاه جهانی این بندر نیز چهارم دنیاست.

وی درباره بندر شهید رجایی تصریح کرد: این بندر با جابه جایی ۱.۷ میلیون تی ای یو بار در سال اعم از ترانزیت، ترانشیپ، تخلیه و بارگیری فاصله زیادی با بندر اول منطقه دارد.

به گفته این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، صرفا با کاهش تعرفه های بندری نمی توان به بهبود جایگاه بندر شهید رجایی در بازار حمل و نقل دریایی منطقه امیدوار بود بلکه مسائل دیگری همچون شکل گیری مراکز تولید و ایجاد ارزش افزوده در کالاها در پیرامون بنادر و نیز محقق شدن سرمایه گذاری های خارجی در بخش تولید و اقداماتی از این دست است که به افزایش ورود و خروج کالا به بنادر کشور کمک خواهد کرد.