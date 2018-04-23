«دوستان سل» در تالار رودکی کنسرت می دهند/ اجرای قطعات جَز کلاسیک

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی دوستان سل (Soul Friends) با جمعی از نوازندگان ارمنی- ایرانی ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۴ اردیبهشت در قالب سلسله ‌اجراهای «موسیقی تجربه» در تالار رودکی تهران میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود.

در توضیح فعالیت های گروه آمده است: «گروه موسیقی دوستان سل (Soul Friends) که با محوریت اجرای قطعات جهانی جز کار خود را آغاز کرده پس از سه اجرای موفق سال گذشته خود، این بار در قالب سلسله رویدادهای موسیقی تجربه در تالار رودکی تهران روی صحنه می‌رود. قطعاتی که این گروه در این برنامه اجرا می‌کند، تنظیم و بازآفرینی قطعاتی است که در گذر زمان بارها و بارها توسط موسیقیدان‌ها و خوانندگان مطرح جَز اجرا و بازآفرینی شده‌اند و اکنون در جایگاه «کلاسیک» این گونه به شمار می‌روند.

این گروه در سال ۱۳۸۷ با تلاش های واروژ وسکانیان و جمعی از نوازندگان ارمنی، ایرانی تبار رسما شکل گرفت. نام گروه از سبک «Soul»، در گونه جاز اقتباس شده و زمینه فعالیت این گروه، اجرا قطعات جهانی جز و پاپ دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی است. موسیقی Soul حاصل تجربیات سیاهان مهاجر به آمریکا و نوعی دگردیسی موسیقی گاسپل و آراندبی با ریتم‌های فانکی ‌است. از دیگر مشخصه‌های موسیقی سل وجود بخش‌های سؤال و جواب‌گونه مابین خواننده اصلی و همخوان ها است».

آلوین آوانسیان سرپرست و نوزانده پیانو درباره این اجرا گفت: سل فرندز همواره می‌کوشد قطعاتی اجرا کند که یادآور دوره طلایی موسیقی جهان هستند. قطعاتی که برای همه تا حدودی آشنا هستند و رنگ و بوی نستالژی دارند، اغلب در فیلم‌ها، تبلیغات بصورت جسته و گریخته شنیده می‌شوند، ولی کمتر به شکلی که شایسته این نوع موسیقی است به آن پرداخه می‌شود. سل فرندز با تغییراتی در رنگ آمیزی هارمونیک و جریان قطعه، این ملودی های ناب را به صورت امروزی تر ولی با حفظ اصالت، به شنونده ها تقدیم می کند. در این برنامه قطعاتی جز استاندارد، لاتین و موسیقی فیلم اجرا خواهیم کرد. همچنین گروه ۲ قطعه از ساخته‌های اعظای سل فرندز را ارایه خواهد داد.

واروژ وسکانیان خواننده، آلوین آوانسیان تنظیم کننده و نوازنده پیانو، واهه آوانسیان نوازنده گیتار، پترو کشیشی نوازنده ساکسفون، واهیک قره بیگی نوازنده درامز و آرامه بندری نوازنده گیتار بیس اعضای اصلی دوستان سل هستند. بیتا رادمهر، افسانه جابری، روشنک کی منش، مژگان فقانی، ماهور نصیریان نیز به عنوان همخوان در این اجرا خواهند بود.

پروژه «موسیقی تجربه» حرکتی تازه در موسیقی ایران است که تلاش می‌کند برای اجرای زنده آثار ارزشمند و غیرتجاری زمینه لازم را فراهم کند. این رویداد در تمام ژانرهای موسیقی در پی تحقق این امر است تا به سهم خود برای ارتقای دانش موسیقایی در میان تماشاگران و ارتقای کیفیت هنری موسیقی گامی بردارد. بنیاد فرهنگی هنری رودکی و دفتر موسیقی در این راه، «موسیقی تجربه» را حمایت می‌کنند.