ثبت ۴۷ میلیمتر بارندگی در دزفول/ گردو غبار هم در راه است

علی کرمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز یکشنبه تا صبح امروز دوشنبه، ۴۷ میلیمتر بارندگی در اداره هواشناسی دزفول ثبت شده و پیش بینی می شود این سامانه بارشی تا اواخر امروز از منطقه خارج شود.

وی دمای کنونی دزفول را ۱۸ درجه اعلام کرد و گفت: دمای دزفول نسبت به دیروز هشت درجه کاهش یافته، ضمن اینکه رطوبت نسبی هوا در دزفول در حال حاضر ۹۸ درصد است.

کرمی با اشاره به اینکه تا ساعاتی دیگر گرد و غبار منطقه دزفول را فراخواهد گرفت، گفت: با توجه به پیش بینی هواشناسی و افزایش ریزگردها خواهان برنامه ریزی صحیح مدیریت بحران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی شدید همراه با تندباد و رعد و برق که از شامگاه یکشنبه دزفول را فرا گرفته موجب آبگرفتگی معابر، سیلاب، قطع راه های ارتباطی و قطع برق در برخی مناطق روستایی دزفول شده است.