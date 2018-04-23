سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر همچنین در نامه ای، از زحمات و تلاش های علی محمد صفا نیا رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال قدردانی کرد.