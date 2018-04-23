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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۵

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منصوب شد

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در حکمی حمیدرضا خالدی را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است: «بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره‌گیری شایسته از توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

فرهاد رهبر همچنین در نامه ای، از زحمات و تلاش های علی محمد صفا نیا رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال قدردانی کرد.

کد مطلب 4278674

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