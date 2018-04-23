خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: مجله «ایران‌مهر» که به‌صورت دیجیتال منتشر می‌شود فرصتی برای مرور رویدادهای استان‌های مختلف از دریچه نگاه خبرنگاران استانی مهر است، رویدادهایی که در قالب گزارش، گفتگو و عکس پیش روی نگاه مخاطبان خبرگزاری مهر قرار می‌گیرد.

این شماره مجله «ایران‌مهر» حدود ۵۰ گزارش در موضوعات مختلف از ۳۱ استان کشور را در برمی‌گیرد تا تصویری از دغدغه‌های مهم استانی را پیش روی مخاطب قرار دهد. دغدغه‌هایی که برخی از آن‌ها در روستایی دورافتاده رقم می‌خورد و برخی از آن‌ها در مرکز استان؛ برخی از آن‌ها فرصت‌ها را به رخ می‌کشد و برخی تهدیدها را به چالش.

در این شماره مجله «ایران‌مهر» به «مشهد» سفر می‌کنیم و گزارش‌هایی از حضور مسافران و گردشگران نوروزی را می‌خوانیم. المان‌های نوروزی که در مشهد نصب‌شده توجه بسیاری از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی را به خود جلب کرده و برای آنان لحظه‌های خاطره‌انگیزی را رقم‌زده است.

«طلاق توافقی» نوشداروی تلخ، «آرزوهای یخ‌زده کودکان کار در خیابان‌ها»، «پیکار نابرابر سیم‌های برق و شاخه‌ها»، «حال پریشان تالاب‌های بین‌المللی ایران» و «گران‌ترین داروی قرن تنها راه درمان حلما» از گزارش‌های بخش جامعه این شماره مجله «ایران‌مهر» است.

در بخش فرهنگ گزارش‌هایی از سرزمین‌های نور را مرور می‌کنیم، نوجوانان بسیاری روزهای عید خود را در یادمان‌های دفاع مقدس گذراندند و از حرف‌های آن‌ها می‌توان فهمید که چقدر باورهای دینی در قلب‌های کوچکشان عمیق است. این کوچک سالان، ارزش‌های بزرگی دارند که در صحبت‌هایشان جاری است؛ معرفت را می‌توان از اعتقادات آن‌ها خواند و فهمید که چقدر دل‌های کوچکشان دریایی است.

«آق قلعه» منطقه‌ای با مختصات پاکی، «گام بلند شبکه کرد برای تولید سه سریال تاریخی»، «روزی که قم قلب ایران شد»، «روایت ۲ برادر آسمانی» و همدان میزبان همایش «هزاره باباطاهر» از دیگر مطالب بخش فرهنگ و هنر این شماره «ایران‌مهر» است.

شهر یزد که حالا دیگر به جرگه شهرهای جهانی پیوسته، بهار امسال رنگ و بوی خوش‌تری دارد، کوچه‌های آشتی‌کنان همان است، مناره‌های مسجد جامع و کاشی‌کاری‌های سحرانگیز هم همان است، حتی شیشه‌های رنگی اتاق‌های پنج‌دری خانه‌های تاریخی و بادگیرهای بلند... اما جهانی‌شدن یزد، لذتی دیگر در قدم‌های غرورانگیز در کوچه‌پس‌کوچه‌های بافت تاریخی به دنبال دارد. مشروح این گزارش را در این شماره از مجله «ایران‌مهر» می‌خوانیم.

«آرامش کویر قوم‌تپه و سرسبزی ارسباران»، «شهر جهانی سفال در انتظار حمایت»، «زنجان و شکوه شهری ۳ هزارساله»، «فصل انقراض خانه‌های تاریخی شیراز»، «کاروانسرای شوریاب در آستانه تخریب» و «نفس‌های بزرگ‌ترین سقف ضربی ایران به شماره افتاد» از گزارش‌هایی است که برای خواندن آن‌ها باید به بخش میراث مجله «ایران‌مهر» مراجعه کنید.

ظروف چینی، شمع و آینه چینی، هفت‌سین چینی، لباس چینی، گل‌های پلاستیکی چینی و هر آنچه که کالاهای مصرفی را شامل می‌شود در بازار اردبیل موج می‌زند. نه خبری از تشویق و ترغیب به خرید تولیدات داخلی است و نه اجناس با کیفیت به‌راحتی در دسترس است، برای خواندن این گزارش به بخش اقتصاد مجله «ایران‌مهر» مراجعه کنید.

«تنش آبی» تشنه تدبیر، «آبیاری نوین از رؤیا تا واقعیت»، «مروارید سیاه ایران سوگلی جهان شد»، «بیکاری یک‌چهارم جمعیت کرمانشاه»، «رکود بی‌سابقه مسکن در کرمان»، «فرصت‌سوزی در اشتغال صنایع‌دستی» و «مشکلات زیرساختی شاهراه ایران به بازارهای جهانی» از دیگر گزارش‌های این شماره مجله ایران‌مهر است.

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