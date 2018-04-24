بی پولی یقه طرح تحول سلامت را گرفت/ دولت کم آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تحول سلامت به عنوان یکی از برنامه های دولت یازدهم تلقی می شود که از اردیبهشت ۹۳ در سطح بیمارستان های دولتی و دانشگاهی کلید خورده و بعد از گذشت سه سال از اجرای آن، حالا با بحران بی پولی مواجه شده است. بطوریکه، بیمارستان ها در تامین دارو و تجهیزات پزشکی دچار کمبود منابع مالی هستند و از سوی دیگر، پرداختی ها به کادر درمانی و پرسنل بیمارستان ها نیز، با تاخیر انجام می شود.

وزیر بهداشت، روز گذشته در مجمع سلامت استان تهران، با مخاطب قرار دادن سازمان برنامه و بودجه، درخواست کرد که اعتبارات مورد نیاز حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد. در همین حال، سیدحسن حسینی شاهرودی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ادامه طرح تحول سلامت نیازمند اراده جدی دولت است، عنوان داشته که این اراده جمعی در حال حاضر وجود ندارد و شخص وزیر بهداشت تنهاست.

وی با بیان اینکه دستگاه های مرتبط همراهی لازم را ندارند، اظهارداشت: این طرحی بود که با تدبیر ریاست جمهوری و همچنین وزیر بهداشت در جهت توسعه بهداشت و درمان کشور راه اندازی شده است. اگر بنا است که این طرح پایدار بماند، باید اراده جمعی در هیات دولت باشد.

اگر بنا است که طرح تحول سلامت پایدار بماند، باید اراده جمعی در هیات دولت باشد عضو هیات‌ رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه در بودجه ۹۷ منابعی را در نظر گرفتیم اما نمی تواند کفاف هزینه های این طرح را بدهد، گفت: این طرح باید اصلاح و کوچک تر شود تا هم نقاط ضعف آن کمتر شود و هم هزینه ها کاهش پیدا کند و هم منابع پایدار از جمله عوارض سیگار، مالیات بر ارزش افزوده که باید سهم بیشتری از آن در اختیار وزارت بهداشت قرار بگیرد و منایع پایدار خاصی که مستمر و پایدار باشد برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: اتفاقاتی که به صورت روزمره می افتد مانند اوراق قرضه یا شیوه های دیگر جوابگوی این طرح نیست و این طرح را زمین خواهد زد و امیدواریم دولت برای تامین منابع این طرح عزم جدی داشته باشد.

دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر لزوم اراده مسئولین برای ادامه طرح تحول سلامت، گفت: پول هایی که در قانون نوشته می شود باید تامین و پرداخت شود.

وی با عنوان این مطلب که چند منبع پایدار برای تامین اعتبارات طرح تحول سلامت دیده شده و در قانون هم آمده است، افزود: مسئولین باید اراده داشته باشند تا این طرح ادامه پیدا کند در همین راستا باید مبالغی که در قانون نوشته می شود، پرداخت شود و از طرفی سازمان های بیمه گر با مکانیسیم هایی که در قانون برای آنها تعیین شده نسبت به مهار و کنترل کردن این هزینه ها اقداماتی را انجام بدهند.

مسئولین باید اراده داشته باشند تا این طرح ادامه پیدا کند در همین راستا باید مبالغی که در قانون نوشته می شود، پرداخت شود این اظهارات در حالی مطرح می شود، که منتقدان طرح تحول سلامت نسبت به عدم مدیریت هزینه ها برای بهتر اجرا شدن طرح گلایه داشته و عنوان می کنند، هزینه های طرح تحول سلامت می تواند با اعتبارات موجود تامین شود. به گفته دکتر مجتبی زارعی استاد دانشگاه شهید بهشتی، در طرح تحول سلامت در مقایسه با سیستم های دیگر خدمات ملی سلامت در دنیا، ارتباط مالی بین پزشک و بیمار وجود دارد. یعنی تا زمانی که پزشک در ازای ویزیت، تجویز عکس های رادیولوژی و... از بیمار پول دریافت می کند، این مشکلات هرگز حل نخواهد شد.

وی افزود: این مسئله که پزشک هر چه بیشتر کار کند پول بیشتری به‌دست می‌آورد، سبب می شود که کیفیت ارائه خدمات پایین بیاید. سیستم های نظارتی می بایست مستقل از وزارت بهداشت باشد و گروه ناظر نیز حتما باید از غیر پزشک تشکیل شود زیرا پزشکان خود ذی‎‌نفع هستند این مسئله در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد اما در ایران اینطور نیست.

زارعی اظهار کرد: امروزه اختلافات زیادی بین وزارت بهداشت، سازمان های بیمه‌گر و وزارت رفاه وجود دارد و به نوعی کسی از وضعیت فعلی راضی نیست؛ این درحالی است که ایده طرح تحول سلامت بسیار خوب و عالی بود ولی متاسفانه تاکنون نتیجه درستی از آن نگرفته‌ایم.

وی یادآور شد: در کشورهایی که طب ملی دارند بین پزشک و بیمار رابطه‌ مالی وجود ندارد و همه‌ پزشکان بدون توجه به نوع تخصص حقوق ثابت را بر اساس میزان سن و تجربه‌ کاری‌ دریافت می‌کنند.

در همین حال، محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در ارتباط با اعتبارات حوزه سلامت، گفت: برای تامین اعتبارات حوزه سلامت در قالب بهره‌مندی از اوراق مشارکت برای وزارت بهداشت در دو مرحله مبلغ هشت هزار میلیارد و چهار هزار و دویست میلیارد و در مجموع رقم سیزده هزار میلیارد مصوب شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون وزارت بهداشت باید نحوه پرداخت هزینه‌ها را در چارچوب قانون مدیریت کرده تا بتواند در استفاده از منابع تعیین‌شده صرفه‌جویی کند. البته این اظهارنظر وزارت بهداشت مبنی بر اینکه دولت به تعهدات خود که برای حوزه سلامت در قانون بدان مکلف شده، عمل نکرده، قابل دفاع است؛ بنابراین دولت باید در جهت همراهی برای رفع مشکلات این وزارتخانه به تعهداتش عمل کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: در مجموع منابعی که برای حوزه سلامت تعیین‌شده با احتساب درآمدهای اختصاصی حدود ۶۴ هزار میلیارد را رقم می‌زند که بر اساس اقدامات کارشناسانه به درستی تعیین شده است، بنابراین همه باید کمک کنند تا این میزان اعتبارات تحقق پیدا کند.

در حالی که کمبود اعتبارات در حوزه سلامت، به یک چالش مهم برای وزیر بهداشت تبدیل شده است، اما مقام ارشد وزارت بهداشت عنوان داشته تا زمانی که به این هدف آسیب نرسیده باشد، هستیم و تا زمانی که ما هستیم اجازه نمی دهیم اصول اولیه ای که مربوط به طرح تحول سلامت و کاهش پرداختی از جیب مردم است، از بین برود و مردم باید مطمئن شوند که هزینه های آنها افزایشی نخواهد داشت.