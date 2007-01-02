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۱۲ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۰۲

/ در قالب کنسرسیومی اروپایی در هلند صورت می گیرد /

راه اندازی بزرگتربن کارخانه تولید متانول زیستی جهان در هلند

راه اندازی بزرگتربن کارخانه تولید متانول زیستی جهان در هلند

سرمایه گذاران اروپایی کارخانه تولید متانول زیستی هلند را به بزرگترین کارخانه از این نوع در جهان تبدیل خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایه گذارانی از بلژیک و هلند در قالب کنسرسیومی بزرگ در نظر دارند تا با تبدیل تاسیسات تولید متانول زیستی هلند به بزرگترین کارخانه تولید متانول زیستی جهان، رهبری این صنعت نوپا را در دست گیرند.

بر این اساس پیش بینی شده است که سالانه یک میلیارد لیتر بنزین سبز دراین کارخانه تولید شود.

این کارخانه در شمال هلند واقع شده و قرار است پس از انجام برخی اصلاحات تولید متانول زیستی را در حجمی وسیع از سر گیرد.
بر اساس گزارش نیوز وایر تودی، در این کارخانه از پیشرفته ترین فرآیندهای تولید سوخت زیستی استفاده خواهد شد.

کد مطلب 427877

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