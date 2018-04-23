به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب منطقه ای لرستان گزارش بارندگی این استان در سال آبی ۹۷-۹۶ تا صبح سوم اردیبهشت ماه ۹۷ را اعلام کرد.

میزان بارندگی سال آبی ۹۷-۹۶ بالغ بر ۳۵۶ میلی متر بوده است، همچنین بارندگی سال آبی ۹۶-۹۵ به میزان ۵۴۴ میلی متر بوده و متوسط بارندگی بلند مدت در لرستان ۵۰۲ میلی متر است.

طی سال آبی ۹۷-۹۶ تاکنون، در خرم آباد ۳۲۷ میلی متر باران، در بروجرد ۲۶۸ میلی متر، در الیگودرز ۱۸۸ میلی متر، در دورود ۲۹۷ میلی متر، در پلدختر ۲۲۹ میلی متر، در ازنا ۲۰۶ میلی متر، در نورآباد ۴۵۶ میلی متر، در الشتر ۳۴۷ میلی متر و در کوهدشت ۳۰۵ میلی متر باران باریده است.