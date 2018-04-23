مهدی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طراحی و ساخت درب حرم حضرت مسلم بن عقیل از آبانماه سال گذشته آغاز شده است، اظهار داشت: ویژگی مهم این درب‌ها استفاده از هنر قلم‌زنی برجسته و ریزقلم است که نسبتا به کارهای قبل منحصر به فرد محسوب می‌شود.

استفاده از روکش هشت میکرونی طلا در درب حرم حضرت مسلم

وی با بیان اینکه هنر میناکاری اصفهان نیز در طراحی این درب مورد اسفاده قرار گرفته است، افزود: جنس این درب‌ از فلز مس است و روکش هشت میکرونی طلای ۲۴ عیار بر روی آن نصب شده که کار هنرمندان یزدی است.

مجری قلم‌زنی و مونتاژ درب حرم حضرت مسلم بن عقیل تاکید کرد: همچنین بر روی این درب ۱۴ گل محمدی به نام ۱۴ معصوم، هفت گل در بخش میناکاری به نام مبارک امام جواد (ع) و ۱۱۰ گل طرح عباسی نیز به نام حضرت امیرالمومنین کار شده است.

وی با تاکید بر اینکه مراحل آخر ساخت این درب مانند مونتاژ تا ۱۵ تا ۲۰ روز دیگر به اتمام می‌رسد، ابراز داشت: این درب‌ها پس از تکمیل به یزد فرستاده شده و تا حدود یک ماه دیگر سپس به کربلا به منظور نصب در باب حمیده حرم حضرت مسلم به عراق ارسال می‌شود.

فعالیت ۷۰ هنرمند در طراحی و ساخت درب حرم حضرت مسلم بن عقیل

عسکری با بیان اینکه حدود ۷۰ نفر به منظور ساخت این درب‌ها در بخش‌های مختلف قلم زنی، نجاری و میناکاری در یک کارگاه فعالیت داشتند، تاکید کرد: نصب این درب‌ها نیز توسط همکاران ما در شهر کوفه انجام می‌شود.

این هنرمند برجسته قلم‌زنی با بیان اینکه وی از سال ۸۷ تاکنون در آماده‌سازی و نصب حدود ۱۵ درب حرم ائمه معصوم مانند باب الشهدای حرم حضرت امام حسین (ع)، پنجره قتلگاه و سر درب آن حضور داشته است، گفت: پس از ساخت درب حرم حضرت مسلم، فعالان در این کارگاه بر روی آخرین درب حرم امام حسین (ع) فعالیت خواهند داشت.