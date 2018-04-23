پایان سال ۹۷ سنوات بازنشستگان سال ۹۶ علوم پزشکی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتقادات تعدادی از بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عدم پرداخت مطالبات سال ۹۶ سبب شد تا جمعی از آنها امروز در دیدار با مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه دانشگاه اصفهان، خواسته های خود از مجموعه دانشگاه را مطرح کنند.

یکی از بازنشستگان بیمارستانی استان اصفهان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: جمعی از بازنشستگان سال ۹۶ مجموعه دانشگاه عزوم پزشکی اصفهان امروز به دلیل اعتراضاتی که به روند پرداخت مطالبات خود در قالب سنوات داشتند، با برخی مسئولان دانشگاه دیدار داشتند.

وی افزود: طی این دیدار مطرح شد که دانشگاه تاکنون توانسته است مطالبات بازنشستگان سال ۹۵ را تا پایان سال ۹۶ پرداخت کند اما اکنون بودجه کافی برای پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی که سال ۹۶ بازنشسته شده اند را ندارد.

این بازنشسته علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: ما با حداقل حقوق بازنشسته شده ایم و اکنون انتظار ما از مسئولان این است که پاداش پایان خدمت ما را سروقت پرداخت کنند تا ما هم شرمنده وقتی که پیش فرزندانمان نبودیم و آن را برای کار صرف کردیم، نشویم.

سنوات بازنشستگان سال ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی هنوز پرداخت نشده است

وی افزود: سنوات شامل ۳۰ ماه حقوق بازنشسته می شود که باید به صورت یکجا پرداخت شود اما تاکنون مطالبه بازنشسته های سال ۹۶ پرداخت نشده است.

این بازنشسته علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ما اکنون در سنی هستیم که به این پول نیاز فراوان داریم، گفت: برخی از همکاران ما که اکنون بازنشسته هستند به دلیل این تاخیر با مشکلات مالی روبرو شده اند.

پاداش بازنشستگان به دلیل کمبود منابع مالی با تاخیر پرداخت می شود

در پی این انتقادات، کیانوش جهانپور، سخنگوی دانشگا علوم پزشکی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصل این انتقادات از نظر ما پذیرفته است، اظهار داشت: اما در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دلیل کمبود منابع مالی با مشکل در پرداخت سنوات بازنشستگان روبرو است.

وی افزود: با این وجود تاکنون سنوات سال ۹۵ در سال ۹۶ پرداخت شده است اما با توجه به محدودیت منابع مالی و تاخیر در وصول درآمدها، پاداش های بازنشستگان با تاخیر پرداخت می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه همه تلاش ما این است که سنوات سال ۹۶ تا پایان سال ۹۷ پرداخت شود اما اگر منابع تامین شود توانایی پرداخت در ابتدای سال ۹۷ هم وجود دارد.

وی ادامه داد: درآمد دانشگاه های از دو طریق اختصاص بودجه و درآمدهای اختصاصی تامین می شود و اگر هر کدام از این موارد با مشکل در تخصیص روبرو شود، پرداخت مطالبات نیز با تاخیر مواجه می شود.

جهانپور با تاکید بر اینکه دانشگاه ها به صورت هیئت امنایی اداره می شوند، اظهار داشت: تاخیر در پرداختی به بازنشستگان در همه دستگاه های وجود دارد اما اگر منابع مالی تامین شود، مطالبات را پرداخت می کنیم.

امکان پرداخت مطالبات به صورت فردی وجود ندارد

وی در خصوص این پرسش که آیا مطالبات بیمارستان ها از بیمه ها هم در این امر تاثیرگذار بوده است یا خیر، گفت: این مسئله به صورت مستقیم تاثیری نداشته است اما تاخیر در وصول مطالبات، تاخیر در پرداختی ها را نیز سبب می شود.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: بخشی از درامد دانشگاه هم که با تخصیص بودجه از سوی دولت تامین می شود، به روز نیست و طبق روال، پرداخت آن مشمول طی زمان می شود و به صورت یکجا هم واریز نمی شود که مجموعه این عوامل در تاخیر پرداختی ها ما موثر است.

وی افزود: از طرفی ما نمی توانیم مطالبات بازنشستگانی که دارای مشکل مالی بیشتری هستند، به صورت فردی پرداخت کنیم و باید با تجمیع حجم منابع مالی بیشتر، به صورت تجمیعی مطالبات واریز شود.