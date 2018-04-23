روستای گردشگری مژدهه شفت از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه روستای گردشگری مژدهی شهرستان شفت به مناسبت روز زمین پاک با حضور دوستداران محیط زیست از زباله پاکسازی شد.

در این برنامه علاوه مسئولان روستای مژدهه جمعی از علاقمندان و دوستداران محیط زیست نیز حضور داشتند.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار روز زمین پاک، اظهار کرد: امسال شعار « نه به پلاستیک» برای این روز انتخاب شده است.

رضا زمانی با بیان اینکه در سال های اخیر موضوع زباله و پسماند به دغدغه اصلی مسئولان تبدیل شده است، افزود: در این سال ها تلاش شده تا اقدامات مناسبی در زمینه جلوگیری از تولید زباله و پسماند انجام شود.

وی با اشاره به نامگذاری روزی باعنوان روز زمین پاک، خاطرنشان کرد: این روز به عنوان یک هشدار درباره تخریب های طبیعت بوده که هر روز شتاب بیشتری به خود می گیرد.

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شفت با تأکید بر وظیفه همگان در راستا حفظ زمین، تصریح کرد: با توجه به شعار امسال این روز ، پلاستیک قاتل خاموش محیط زیست ایران است که به بیشترین معضلات زیست محیطی در کشور تبدیل شده است.

وی افزود: انتظار داریم با توجه به مصرف بالای پلاستیک در ایران به مانند سایر مناطق جهان با وضع قوانین سخت گیرانه محدودیت هایی در خصوص مصرف پلاستیک اعمال شود تا از ورود بیشتر این ماده خطرناک به طبیعت جلوگیری شود.

زمانی از مردم خواست که با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست بزرگترین مطالبه فرزندان ما و نسل آینده خواهد بود برای تغییر و تجدید نظر در رفتارمان با محیط زیست اقدام لازم را انجام دهیم.