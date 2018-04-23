پرداخت حقوق پرسنل مهمترین دغدغه شهرداری سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، سید غریب سجادی ظهر امروز در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سنندج که با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری در خصوص بررسی مشکلات نواحی منفصل شهری در سالن جلسات شورا برگزار شد، گفت: دغدغه توجه به نواحی منفصل شهری با گذشت مدت زمان روی کار آمدن تیم جدید شهرداری رو به فراموشی رفته است.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج اظهار کرد: اگر صرف فعالیت تنها تغییر افراد در حوزه های مدیریتی باشد و بی تفاوت مانند گذشته از مسائل و مشکلات بگذرید مردم از ما راضی نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ده ها مسئله تکراری وجود دارند که حل نشده است، افرود: باید خود را جای مردم گذاشت و اگر مشکلات آنها حل نشود مردم از ما رضایت مندی نخواهند داشت.

سجادی گفت:‌اگر جوابگو نیاز های مردم نباشیم صبر آنها لبریز و به رفتار های خشونت آمیز روی خواهند آورد.

رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج عنوان کرد: پرداخت حقوق نباید تنها دغدغه شهرداری باشد زیرا این از اولویت های مردم نیست و آنها از شورا و شهرداری انجام کار های عمرانی را می خواهند.

وی خطاب به مدیران مناطق شهرداری سنندج، گفت: اگر مشکلاتی وجود دارد می بایست در این جلسات بازگو شود و برنامه های خود را ارائه دهند.

سجادی افزود: اگر سکوت مدیران در این جلسات حاکم شود مشکلات شهر و نواحی منفصل حل نخواهد شد و دود آن دامن گیر مدیران مناطق خواهد شد.

