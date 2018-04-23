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۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۱۳

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج:

پرداخت حقوق پرسنل مهمترین دغدغه شهرداری سنندج است

پرداخت حقوق پرسنل مهمترین دغدغه شهرداری سنندج است

سنندج - رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج گفت: پرداخت حقوق نباید تنها دغدغه شهرداری باشد و این نهاد باید دغدغه خدمت بهتر به مردم را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غریب سجادی ظهر امروز در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر سنندج که با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری در خصوص بررسی مشکلات نواحی منفصل شهری در سالن جلسات شورا برگزار شد، گفت: دغدغه توجه به نواحی منفصل شهری با گذشت مدت زمان روی کار آمدن تیم جدید شهرداری رو به فراموشی رفته است.

رئیس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج اظهار کرد: اگر صرف فعالیت تنها تغییر افراد در حوزه های مدیریتی باشد و بی تفاوت مانند گذشته از مسائل و مشکلات بگذرید مردم از ما راضی نخواهند بود.

وی با بیان اینکه ده ها مسئله تکراری وجود دارند که حل نشده است، افرود: باید خود را جای مردم گذاشت و اگر مشکلات آنها حل نشود مردم از ما رضایت مندی نخواهند داشت.

سجادی گفت:‌اگر جوابگو نیاز های مردم نباشیم صبر آنها لبریز و به رفتار های خشونت آمیز روی خواهند آورد.

رییس کمیسیون نظارت و ارزیابی شورای شهر سنندج عنوان کرد: پرداخت حقوق نباید تنها دغدغه شهرداری باشد زیرا این از اولویت های مردم نیست و آنها از شورا و شهرداری انجام کار های عمرانی را می خواهند.

وی خطاب به مدیران مناطق شهرداری سنندج، گفت: اگر مشکلاتی وجود دارد می بایست در این جلسات بازگو شود و برنامه های خود را ارائه دهند.

سجادی افزود: اگر سکوت مدیران در این جلسات حاکم شود مشکلات شهر و نواحی منفصل حل نخواهد شد و دود آن دامن گیر مدیران مناطق خواهد شد.

کد مطلب 4278879

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