طباطبایی: بررسی سازمان بازرسی در بسکتبال مربوط به دوره مشحون است

رامین طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد حضور ماموران سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون بسکتبال، انتقال ساختمان این فدراسیون به ورزشگاه آزادی، وضعیت تسویه حساب با مهران حاتمی سرمربی پیشین تیم ملی، انتخاب سرمربی تیم نوجوانان و موضوعات دیگر توضیحاتی داد.

این گفتگو در ذیل می آید:

* خبرگزاری مهر: در خبرها داشتیم که مأموران سازمان بازرسی کل کشور به منظور بررسی عملکرد دو سال پیش بسکتبال در فدراسیون مستقر شده اند، آیا مورد خاصی بوده یا این افراد بر حسب مأموریت همیشگی اقدام به انجام این کار کرده اند؟

- رامین طباطبایی: سازمان بازرسی کل کشور دو نوع بازرسی دارد. بازرسی برنامه ای و بازرسی موردی؛ بازرسی آنها از فدراسیون بسکتبال جزو بازرسی های برنامه ای است که ما هم استقبال لازم را داشتیم. ماموران سازمان بازرسی کل کشور در فدراسیون مستقر شده اند و کارشان را شروع کرده اند. ما هم هر سند و مدرکی لازم داشته باشند در اختیارشان قرار می دهیم.

* اگر در جریان بازرسی ها، موضوعی پیش بیاید به دوره مدیریتی شما مربوط نمی شود؟

- بله؛ بازرسی ها برای سال ۹۵ و ۹۶ است که به دوره ریاست محمود مشحون مربوط می شود. من از دی ماه سال گذشته وارد فدراسیون شده ام بنابراین اگر هم مأموران سازمان بازرسی با موردی مواجه شوند، مربوط به دوره مدیریتی من نخواهد بود.

* جابجایی ساختمان فدراسیون بسکتبال چه زمانی انجام می شود؟

- از زمانی که به فدراسیون آمده ام یکی از موضوعات مهم برای پیگیری را همین جابجایی ساختمان فدراسیون قرار داده ام. چون ساختمان فعلی فدراسیون خیلی کوچک است. این ساختمان با برنامه های ما مبنی بر گسترش و فعال کردن کمیته ها با استفاه از جذب نیروی انسانی متخصص همخوانی ندارد. قصد داریم کار بهینه انجام دهیم و این ساختمان برایمان کوچک است. بر همین اساس به فضای مناسب تری نیاز داریم. در محل سالن بسکتبال در مجموعه ورزشی آزادی و در طبقه دوم، حدود ۱۰ اتاق را بازسازی کرده ایم تا به عنوان ساختمان جدید از آنها استفاده کنیم. در واقع یک جای آبرومندانه برای بسکتبال پیش بینی شده است.

* یعنی شما هم تائید می کنید که ساختمان فعلی آبرومندانه نیست؟

- به هر حال به فضای مناسب تری نیاز داریم. ما در ساختمان فعلی فقط سه اتاق داریم، یکی متعلق به رئیس است. یکی در اختیار مدیر تیم های ملی و دبیر فدراسیون قرار دارد و یک اتاق هم به تمام کمیته های فعال ما اختصاص دارد. وقت آن بود که فضای بهتری در اختیار داشته باشیم.

* نگفتید جابجایی فدراسیون بسکتبال چه زمانی انجام می شود؟

- کار بازسازی اتاق ها در حال انجام است. تا پایان اردیبهشت ماه این جابجایی صورت می گیرد.

* اردوهای تیم ملی بسکتبال از امروز آغاز می شود. برنامه پیش بینی شده برای این تیم تا بازی های آسیایی تقریباً مشخص است. فقط در مورد دیدار با تیم های اروپایی که سرمربی تیم ملی متقاضی انجام آن شده، ظاهراً هنوز نتیجه ای حاصل نشده است؟

- بله؛ یکی از درخواست های کادر فنی در رابطه با انجام دیدار با تیمهای اروپایی بود که ما هم مکاتبه لازم با ۸ - ۷ کشور را انجام دادیم اما مشکل اینجاست که تیم های اروپایی از ابتدای سال ۲۰۱۸، برنامه سالیانه خود را نهایی کردند. به همین دلیل برخی از آنها پاسخ منفی به ما دادند اما منتظر هستیم پاسخ دیگر کشورها را دریافت کنیم. تلاش ما این است حداقل یک دیدار با یک تیم مطرح اروپایی داشته باشیم.

* ظاهراً قرار است ۴ بازیکن تیم ملی بسکتبال با نماینده ایران در رقابت های بین دانشگاهی در بلژیک شرکت کنند اما هنوز شما نظر قطعی در این زمینه را اعلام نکرده اید. دلیل خاصی وجود دارد؟ موضوع چیست؟

- بحث مخالفت نیست؛ این موضوع به صورت شفاهی از طرف آقای قدیمی مطرح شد. قرار بر این شد تا موضوع کتباً به فدراسیون بسکتبال اعلام شود اما هنوز نامه ای دریافت نکرده ایم. منتظر درخواست رسمی در این باره هستیم تا براساس آن و با لحاظ کردن نظر کادر فنی و شخص مهران شاهین طبع، تصمیم لازم را بگیریم. در کل با اینکه بازیکنانمان در یک تورنمنت به میدان بروند، مشکلی نداریم حتی چنین رویدادی می تواند برای ملی پوشان ما که اردوهای آماده سازی در پیش دارند، مثمر ثمر باشد اما به هر حال همه چیز به اعلام رسمی و جمع بندی با کادر فنی بستگی دارد.

* روز گذشته اعلام کردید که باورمن بدهی ۱۴ هزار یورویی به فدراسیون بسکتبال را پرداخت کرد. آیا خود فدراسیون، بدهی ای به مربیان ندارد؟ به طور مثال با مهران حاتمی که تا پیش از این هدایت تیم ملی بسکتبال را عهده دار بود، تسویه حساب شده است؟

- اعتقادم بر این است که مربیان ملی ما ارزش بالایی دارند و بابت زحماتی که برای تیم های مختلف متحمل می شوند، باید دستمزد در خور شأن دریافت کنند اما واقعاً ندیده ام که یک مربی ایرانی، قرارداد کامل و قانونی داشته باشد. همیشه تمرکزشان روی کمک بوده است. در مورد قرارداد مهران حاتمی هم هیچ اطلاعی ندارم. وی تا قبل از ریاست من در فدراسیون بسکتبال، سرمربی تیم ملی بود اما زمانی که من به فدراسیون آمدم، کمیته فنی تصمیم گرفت که هدایت تیم ملی بر عهده مهران شاهین طبع باشد. از وی (حاتمی) قراردادی ندیدم، اگر هم موردی است او باید مطالبه می کرد. به هر حال اگر قراردادی موجود باشد آن را بررسی می کنیم.

* طی روزهای گذشته یک انتصاب جدید در فدراسیون بسکتبال انجام شد. این آمد و رفت ها تا کجا ادامه خواهد داشت؟ آیا در نهایت به دبیر فدراسیون هم می رسد؟ اصلاً علی توفیق کماکان در این پست همکاری خواهد داشت؟

- بله؛ با قاطعیت می گویم. علی توفیق همچنان دبیر فدراسیون است. نمی دانم چرا ذهن برخی به این سمت می رود که وی کمتر به فدراسیون می آید و یا همکاری ندارد. در حالی که مثل سابق مسئولیت هایش را پیگیری می کند. در کل بر حسب نیاز سنجی و ساختاری که در نظر داریم که باید منطبق با فیبا باشد قصد داریم از افراد مثمرثمر و تأثیرگذار در ساختار فدراسیون استفاده کنیم. هر جا احساس کنیم لازم است انتخاب مورد نظر را انجام می دهیم کما اینکه تا به امروز برای کمیته ورزش همگانی و سه نفره، آقای کسایی پور و خانم کاکاوند را گذاشتیم. دپارتمان آموزش را فعال کردیم و در کمیته داوران و مربیان هم تغییراتی را اعمال کردیم. در کل این کمیته ها، هسته اصلی فدراسیون را شامل می شوند و خیلی زیاد مورد توجه هستند.

* بعد از پایان کار تیم نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا که با ناکامی در کسب سهمیه جهانی همراه بود، قرار بر این شد تا عملکرد نناد ترونیک سرمربی این تیم در کمیته فنی بررسی شود، بالاخره نتیجه چه شد؟

- ترونیک گزارشی کامل که مربوط به تمام مراحل آماده سازی و تحلیل تک به تک دیدارهای تیم نوجوانان در آسیا بود را به فدراسیون داده است، این گزارش را بررسی کرده ایم اما اواخر همین هفته کمیته فنی تشکیل می شود. در همین کمیته این گزارش را مجدد بررسی کرده و براساس آن برای تیم نوجوانان و کادر فنی آن تصمیم می گیریم. در کل باید این را یادآور شوم ترونیک به عنوان مدیر فنی و در قالب یک قرارداد دو ساله با فدراسیون وارد همکاری شد تا طی مدت ۲ سال در کنار تیم های پایه باشد. طبق قرارداد وی می توانست سرمربی یکی از تیم های پایه هم باشد که انتخابش تیم زیر ۱۶ سال بود اما باید حالا بررسی کنیم که چه فردی در کادر فنی این تیم قرار بگیرد. آنچه مسلم است گزینه جدیدی را انتخاب خواهیم کرد اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته ایم. احتمالا طی روزهای آینده کمیته فنی تشکیل جلسه می دهد و تصمیم لازم را در اینباره می گیریم.