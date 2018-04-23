درخشش اوقاف خراسان جنوبی در برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی، حجت الاسلام و المسلمین پرویز بخشی پور، اظهار کرد: اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در سطح کشور در سطح«ب» مقام اول برگزاری مسابقات حفظ و مفاهیم قرآن کریم را کسب کرده است.

وی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری مسابقات قرآنی، گفت: تردیدی نیست که برگزاری مسابقات و جشنواره‌های دوره‌ای در زمینه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی به ارتقای آن حوزه کمک می‌کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی تصریح کرد: حضور چهره‌های مختلف به عنوان حافظان و قاریان آن در مسابقات موجب ارتقای رقابت‌ها و توانایی آنها شده و در چنین شرایطی یک فضا برای فعالیت و رشد نیروهای فعال فراهم می‌شود.

حجت الاسلام بخشی پور ادامه داد: در شرایط قرآنی، فضای عمومی جامعه از جمله خانواده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و برگزاری مسابقات قرآنی بسیار اهمیت دارد.

لازم به ذکر است: از حجت الاسلام بخشی پورمدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی و حجت الاسلام عباسی رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف استان و احمد محبی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جعفری رئیس اداره قرآن و عترت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در مصلی امام خمینی(ره) تهران تقدیر شد.

همچنین از عبدالغفور عظیمی مدیر مؤسسه نور طبس خراسان جنوبی تقدیر به عمل آمد.