  1. استانها
  2. ایلام
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۱۵

نماینده مردم ایلام در مجلس:

جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته است

جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته است

دهلران- نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال میرزایی امروز در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پروژه های نفت و گاز دهلران اظهار داشت:جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته که این امر نشان از توجه دولت است.

وی بیان داشت: حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و بازدید از پروژه‌های نفتی استان می‌تواند سرعت بخشی این پروژه ها کمک کند.

وی عنوان کرد: بدون شک بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس می تواند به وزارت نفت در بستر سرمایه گذاری خارجی و سرعت بخشیدن به پروژه های نفتی کمک زیادی کند.

میرزایی بیان داشت: با توجه کارشکنی های که وجود دارد ما در بحث سرمایه گذاری خارجی با مشکلات جدی روبرو هستیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم از توان شرکت های داخلی، نبود شرکت های خارجی را پر کنیم تا شاهد سرعت بخشی در پروژه های نفتی کشور باشیم.

میرزایی اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۴۷ قانون برنامه ششم توسعه استفاده از نیروهای بومی در شرکت ها یکی از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار مسئولان استان و شرکت های فعال قرار بگیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: اجرای پروژه های نفتی بزرگ در استان ایلام می تواند نقش به سزایی در اشتغال جوانان این استان داشته باشد.

کد مطلب 4278939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها