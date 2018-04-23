جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال میرزایی امروز در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس از پروژه های نفت و گاز دهلران اظهار داشت:جهش خوبی در پروژه های نفتی استان ایلام صورت گرفته که این امر نشان از توجه دولت است.

وی بیان داشت: حضور اعضای کمیسیون انرژی مجلس و بازدید از پروژه‌های نفتی استان می‌تواند سرعت بخشی این پروژه ها کمک کند.

وی عنوان کرد: بدون شک بازدید اعضای کمیسیون انرژی مجلس می تواند به وزارت نفت در بستر سرمایه گذاری خارجی و سرعت بخشیدن به پروژه های نفتی کمک زیادی کند.

میرزایی بیان داشت: با توجه کارشکنی های که وجود دارد ما در بحث سرمایه گذاری خارجی با مشکلات جدی روبرو هستیم.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم از توان شرکت های داخلی، نبود شرکت های خارجی را پر کنیم تا شاهد سرعت بخشی در پروژه های نفتی کشور باشیم.

میرزایی اظهار داشت: با توجه به ماده ۱۴۷ قانون برنامه ششم توسعه استفاده از نیروهای بومی در شرکت ها یکی از موضوعات مهمی است که باید در دستور کار مسئولان استان و شرکت های فعال قرار بگیرد.

نماینده مردم ایلام در مجلس افزود: اجرای پروژه های نفتی بزرگ در استان ایلام می تواند نقش به سزایی در اشتغال جوانان این استان داشته باشد.