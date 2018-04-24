کارآفرینی دانش آموزان یک ضرورت است/ آموزش و پرورش عملگرا باشد

عبدالله مروارید روانشناس بالینی و نویسنده کتاب «دانش آموزان کارآفرین» با توجه به نام گذاری سال ۹۷ به نام سال «حمایت از کالای ایرانی» درباره این موضوع دانش آموز کارآفرین به خبرنگار مهر گفت: مرحله گذار از گفتمان تا اجرا برای تربیت دانش آموز مولود و کارآفرین در کشور بسیار طولانی شده و به نظر می رسد برنامه منسجم و پیوسته ای برای اجراشدن آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش باید جسورانه وارد این عرصه شود و مدارس را مجاب کرده تا با اصلاح نگرش ها و باورهای دانش آموزان در این عرصه و آموزش مهارتهای بنیادین و حیاتی به آنها موضوع کارآفرینی و مهارت اندوزی را نه یک انتخاب، بلکه به یک ضرورت مهم تبدیل کند.

وی ادامه داد: وقتی صحبت از کارآفرینی در مدارس می شود گروهی تصور می کنند که منظور، مدارس فنی حرفه ای است در حالی که تربیت نیروی مولود به هیچ وجه به معنای آموزش رشته های مکانیک، برق، نقشه کشی و غیره نیست بلکه مقصود، اهمیت دادن به اندیشه و خلاقیت است نه حفظ کردن دروس تئوری برای نمره گرفتن.

این متخصص اقتصاد رفتاری اظهار کرد: بشر در حال گذار از عصر اطلاعات و ورود به عصر اندیشه است و به همین دلیل داشتن اطلاعات دیگر به تنهایی نمی تواند یک مزیت به حساب آید چرا که به سادگی با جستجو در بستر اینترنت می توان به دریایی از اطلاعات دست یافت به همین دلیل افراد موفق جامعه دیگر فقط فارغ التحصیلان دانشگاه ها نیستند بلکه امروز استارت آپ ها حرف اول را می زنند.

وی با بیان اینکه دروس تخصص روش شناسی و شیوه های مبتکرانه خلاقیت باید در مدارس آموزش داده شود، افزود: دانش آموز کارآفرین یعنی کنار زدن ساختارها و روشهای سنتی و معمول و همچنین خلق روشهایی نوین و مبتکرانه که بازدهی و کارایی بهتری نسبت به شیوه های کهنه داشته باشد، دروس تحصیلی باید شیوه های مختلف تبدیل اطلاعات به اندیشه و نوآوری را آموزش دهند، این یک فرآیند اجرایی برای تربیت دانش آموز کارآفرین است.



عبدالله مروارید خاطر نشان کرد: اندیشه ای که محصور در ذهن است هیچ ارزشی ندارد بلکه ایده و طرحهای خلاقانه زمانی ارزشمند می شود که به مرحله اجرا می رسد، باید به دانش آموزان آموزش داد که چگونه می توانند ایده های خود را اجرایی کنند، این راهکاری اثری بخش برای تربیت دانش آموز کارآفرین است.